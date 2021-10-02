Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
"Грузинская мечта" ожидает провокации в день выборов
10:04 02.10.2021 (обновлено: 10:25 02.10.2021)
470
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Кобахидзе призвал политические партии дать возможность избирателям сделать выбор в спокойной среде
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает провокаций в день выборов в органы самоуправления.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
"Безусловно, мы ждем провокации. Однако, мы предупредили всех – ни в какой форме не оказывать грубого сопротивления ни на одну провокацию. Нам сегодня нужно терпение и мирная среда к этим выборам", – заявил Кобахидзе после того, как проголосовал.
При этом он призвал политические партии дать возможность избирателям сделать выбор в спокойной и свободной среде.
"Принципиально важно, чтобы сегодняшний день прошел спокойно, в такой обстановке, которая нужна грузинским избирателям. Грузинские избиратели должны сделать свой выбор в мирной среде. И, безусловно, призываю все политические партии дать эту возможность избирателям", – сказал Кобахидзе журналистам.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Читайте также:
"Это ложь" - ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах>>
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.