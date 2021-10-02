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Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/gruzinskaya-mechta-ozhidaet-provokatsii-v-den-vyborov--260116954.html
"Грузинская мечта" ожидает провокации в день выборов
"Грузинская мечта" ожидает провокации в день выборов
Кобахидзе призвал политические партии дать возможность избирателям сделать выбор в спокойной среде 02.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает провокаций в день выборов в органы самоуправления. Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии&gt;&gt;Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.При этом он призвал политические партии дать возможность избирателям сделать выбор в спокойной и свободной среде."Принципиально важно, чтобы сегодняшний день прошел спокойно, в такой обстановке, которая нужна грузинским избирателям. Грузинские избиратели должны сделать свой выбор в мирной среде. И, безусловно, призываю все политические партии дать эту возможность избирателям", – сказал Кобахидзе журналистам.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, выборы

"Грузинская мечта" ожидает провокации в день выборов

10:04 02.10.2021 (обновлено: 10:25 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Кобахидзе призвал политические партии дать возможность избирателям сделать выбор в спокойной среде
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает провокаций в день выборов в органы самоуправления.
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии>>
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

"Безусловно, мы ждем провокации. Однако, мы предупредили всех – ни в какой форме не оказывать грубого сопротивления ни на одну провокацию. Нам сегодня нужно терпение и мирная среда к этим выборам", – заявил Кобахидзе после того, как проголосовал.

При этом он призвал политические партии дать возможность избирателям сделать выбор в спокойной и свободной среде.
"Принципиально важно, чтобы сегодняшний день прошел спокойно, в такой обстановке, которая нужна грузинским избирателям. Грузинские избиратели должны сделать свой выбор в мирной среде. И, безусловно, призываю все политические партии дать эту возможность избирателям", – сказал Кобахидзе журналистам.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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