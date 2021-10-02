https://sputnik-georgia.ru/20211002/kakha-kaladze-pobedil-v-pervom-ture-vyborov-mera-tbilisi---ekzitpol-imedi-260140550.html
Каха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
Каха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
Телекомпания "Имеди" обнародовала предварительные результаты экзитпола по местным выборам 2021 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T20:02+0400
2021-10-02T20:02+0400
2021-10-02T20:27+0400
местные выборы в грузии 2021
каха каладзе
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итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", действующий мэр столицы Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу телекомпании Imedi.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбс, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом: Грузинская столица - крупнейший город страны, в котором, по данным 2021 года, проживает более миллиона человек. Экзитпол грузинской компании GORBI проводился на 120 участках, из них 48 в Тбилиси. Всего было опрошено 11 тысяч избирателей, погрешность составляет 3%.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/skandal-s-maskoy-glava-parlamenta-gruzii-gotov-zaplatit-shtraf-za-narushenie-na-vyborakh-260135269.html
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каха каладзе, выборы, новости, ника мелия, местные выборы, итоги местных выборов в грузии 2021
Каха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
20:02 02.10.2021 (обновлено: 20:27 02.10.2021)
Телекомпания "Имеди" обнародовала предварительные результаты экзитпола по местным выборам 2021
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", действующий мэр столицы Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу телекомпании Imedi
.
Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбс, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей распределились следующим образом:
Каха Каладзе "Грузинская мечта - демократическая Грузия" – 51,3%
Ника Мелия "Единое национальное движение" - 34,6%
Георгий Гахария "Для Грузии" – 5,6%
Анна Долидзе "Для народа" – 3,1%
Анна Бибилашвили "Лело для Грузии" - 2%
Гиоргий Ломия "Альянс патриотов Грузии" - 1%
Грузинская столица - крупнейший город страны, в котором, по данным 2021 года, проживает более миллиона человек.
Экзитпол грузинской компании GORBI проводился на 120 участках, из них 48 в Тбилиси. Всего было опрошено 11 тысяч избирателей, погрешность составляет 3%.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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