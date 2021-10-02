https://sputnik-georgia.ru/20211002/mat-saakashvili-uznala-ob-areste-syna-v-samolete---kommentariy-v-aeroportu-260107247.html

Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту

Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси - она заявила журналистам в аэропорту, что узнала об его... 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T00:24+0400

2021-10-02T00:24+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси - она заявила журналистам в аэропорту, что узнала об его аресте в самолете. "В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. Его появление в Грузии стало для меня полной неожиданностью, и я решила лететь в Тбилиси", - сказала Аласания.По ее словам, она ничего не знала о планах сына.Между тем несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он даже обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. В Грузии он проходит по ряду уголовных дел, к которым добавилось незаконное пересечение границы. В тюрьме, на встрече с Народным защитником Грузии, она заявил, что начинает голодовку, считая себя политзаключенным. Читайте также: У Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его арестаНичего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестомВсе новости по теме ареста Саакашвили - тут > > >

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили