Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту
00:24 02.10.2021 (обновлено: 00:34 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerГиули Аласания
© photo: Sputnik / Stringer
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси - она заявила журналистам в аэропорту, что узнала об его аресте в самолете.
"Я узнала в самолете, что он арестован... Я знаю только то, что услышала по телевидению", - сказала Гиули Аласания сразу после прибытия в Тбилиси.
"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. Его появление в Грузии стало для меня полной неожиданностью, и я решила лететь в Тбилиси", - сказала Аласания.
По ее словам, она ничего не знала о планах сына.
Между тем несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он даже обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. В Грузии он проходит по ряду уголовных дел, к которым добавилось незаконное пересечение границы.
По ее словам, она ничего не знала о планах сына.
Между тем несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он даже обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. В Грузии он проходит по ряду уголовных дел, к которым добавилось незаконное пересечение границы.
В тюрьме, на встрече с Народным защитником Грузии, она заявил, что начинает голодовку, считая себя политзаключенным.
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