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Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту
Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси - она заявила журналистам в аэропорту, что узнала об его... 02.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси - она заявила журналистам в аэропорту, что узнала об его аресте в самолете. "В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. Его появление в Грузии стало для меня полной неожиданностью, и я решила лететь в Тбилиси", - сказала Аласания.По ее словам, она ничего не знала о планах сына.Между тем несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он даже обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. В Грузии он проходит по ряду уголовных дел, к которым добавилось незаконное пересечение границы. В тюрьме, на встрече с Народным защитником Грузии, она заявил, что начинает голодовку, считая себя политзаключенным. Читайте также: У Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его арестаНичего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестомВсе новости по теме ареста Саакашвили - тут &gt; &gt; &gt;
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грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту

00:24 02.10.2021 (обновлено: 00:34 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerГиули Аласания
Гиули Аласания - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания вечером в пятницу прибыла в Тбилиси - она заявила журналистам в аэропорту, что узнала об его аресте в самолете.

"Я узнала в самолете, что он арестован... Я знаю только то, что услышала по телевидению", - сказала Гиули Аласания сразу после прибытия в Тбилиси.

"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. Его появление в Грузии стало для меня полной неожиданностью, и я решила лететь в Тбилиси", - сказала Аласания.

По ее словам, она ничего не знала о планах сына.

Между тем несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он даже обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. В Грузии он проходит по ряду уголовных дел, к которым добавилось незаконное пересечение границы.
В тюрьме, на встрече с Народным защитником Грузии, она заявил, что начинает голодовку, считая себя политзаключенным.

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