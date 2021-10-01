https://sputnik-georgia.ru/20211001/nichego-ne-boytes-idite-na-vybory---posledniy-prizyv-saakashvili-pered-arestom-260096482.html

Ничего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестом

Ничего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестом

Экс-президент Грузии, предчувствуя свой арест, успел распространить в соцсети обращение в народу 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T20:59+0400

2021-10-01T20:59+0400

2021-10-01T22:39+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251058115_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_df7b2d945d4978caddb4d5cd58b75d65.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению.Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась час назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию."Национальное движение" готовится к масштабной акции>>"С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу. Я уверен в себе, крепок, и я приехал для того, чтобы вам помочь, другого выхода не было. Я ничего не боюсь, и вы ничего не бойтесь", - сказал Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, арест