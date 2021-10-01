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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Ничего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестом
Ничего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестом
Экс-президент Грузии, предчувствуя свой арест, успел распространить в соцсети обращение в народу 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T20:59+0400
2021-10-01T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению.Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась час назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию."Национальное движение" готовится к масштабной акции&gt;&gt;"С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу. Я уверен в себе, крепок, и я приехал для того, чтобы вам помочь, другого выхода не было. Я ничего не боюсь, и вы ничего не бойтесь", - сказал Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, арест

Ничего не бойтесь, идите на выборы - последний призыв Саакашвили перед арестом

20:59 01.10.2021 (обновлено: 22:39 01.10.2021)
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© AFP / SERGEI SUPINSKYМихаил Саакашвили, архивное фото
Михаил Саакашвили, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© AFP / SERGEI SUPINSKY
Экс-президент Грузии, предчувствуя свой арест, успел распространить в соцсети обращение в народу
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили успел распространить в соцсети обращение к населению.
Информация о задержании нелегально вернувшегося в Грузию Саакашвили распространилась час назад. Ее подтвердил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и поблагодарил министра внутренних дел и главу Службы госбезопасности за успешно проведенную спецоперацию.
"Национальное движение" готовится к масштабной акции>>
"С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу. Я уверен в себе, крепок, и я приехал для того, чтобы вам помочь, другого выхода не было. Я ничего не боюсь, и вы ничего не бойтесь", - сказал Саакашвили.
В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.

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