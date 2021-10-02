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Явка избирателей на 15:00 составила 33,18% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/mvd-gruzii-vozbudilo-dva-ugolovnykh-dela-po-narusheniyam-v-den-vyborov---260135836.html
МВД Грузии возбудило два уголовных дела по нарушениям в день выборов
МВД Грузии возбудило два уголовных дела по нарушениям в день выборов
Уголовные дела возбуждены по факту незаконного вмешательства в работу журналистов, а также по факту насилия 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T16:43+0400
2021-10-02T16:46+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии возбудили два уголовных дела и составили более 30 актов по административным нарушениям в день голосования на выборах в органы местной власти. Скандал с маской: глава парламента Грузии готов заплатить штраф за нарушение на выборах&gt;&gt;По данным МВД, уголовные дела возбуждены по факту незаконного вмешательства в работу журналистов в Зугдиди и по факту насилия в селе Кизиладжло Марнеульского района. Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали более 30 фактов нарушения правил агитации и учета избирателей. По всем фактам сотрудники полиции, исходя из требований закона, предупредили граждан и составили акты правонарушения. Кроме того, в Телави за агитацию в 20 метрах от избирательного участка был оштрафован один человек.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/draki-intsidenty-i-narusheniya-chto-proiskhodit-na-vyborakh-v-gruzii-260133965.html
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новости, грузия, местные выборы, выборы

МВД Грузии возбудило два уголовных дела по нарушениям в день выборов

16:43 02.10.2021 (обновлено: 16:46 02.10.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Уголовные дела возбуждены по факту незаконного вмешательства в работу журналистов, а также по факту насилия
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии возбудили два уголовных дела и составили более 30 актов по административным нарушениям в день голосования на выборах в органы местной власти.
Скандал с маской: глава парламента Грузии готов заплатить штраф за нарушение на выборах>>
По данным МВД, уголовные дела возбуждены по факту незаконного вмешательства в работу журналистов в Зугдиди и по факту насилия в селе Кизиладжло Марнеульского района.
Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали более 30 фактов нарушения правил агитации и учета избирателей.
По всем фактам сотрудники полиции, исходя из требований закона, предупредили граждан и составили акты правонарушения.
Кроме того, в Телави за агитацию в 20 метрах от избирательного участка был оштрафован один человек.
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Драки, инциденты и нарушения: что происходит на выборах в Грузии
15:44
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Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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