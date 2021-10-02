https://sputnik-georgia.ru/20211002/mvd-gruzii-vozbudilo-dva-ugolovnykh-dela-po-narusheniyam-v-den-vyborov---260135836.html

МВД Грузии возбудило два уголовных дела по нарушениям в день выборов

МВД Грузии возбудило два уголовных дела по нарушениям в день выборов

Уголовные дела возбуждены по факту незаконного вмешательства в работу журналистов, а также по факту насилия 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T16:43+0400

2021-10-02T16:43+0400

2021-10-02T16:46+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии возбудили два уголовных дела и составили более 30 актов по административным нарушениям в день голосования на выборах в органы местной власти. Скандал с маской: глава парламента Грузии готов заплатить штраф за нарушение на выборах>>По данным МВД, уголовные дела возбуждены по факту незаконного вмешательства в работу журналистов в Зугдиди и по факту насилия в селе Кизиладжло Марнеульского района. Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали более 30 фактов нарушения правил агитации и учета избирателей. По всем фактам сотрудники полиции, исходя из требований закона, предупредили граждан и составили акты правонарушения. Кроме того, в Телави за агитацию в 20 метрах от избирательного участка был оштрафован один человек.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211002/draki-intsidenty-i-narusheniya-chto-proiskhodit-na-vyborakh-v-gruzii-260133965.html

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