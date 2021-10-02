https://sputnik-georgia.ru/20211002/natsdvizhenie-gotovitsya-ko-vtoromu-turu-v-tbilisi---260150993.html

"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси

"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси

"Грузинская мечта" вчистую проиграла выборы в столице, убеждены в "Нацдвижении" 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T22:06+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовится ко второму туру выборов мэра Тбилиси и уверена, что оппозиция получит большинство в местном совещательном органе - сакребуло. Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?>>При этом он отметил, что сейчас главная задача оппозиции не дать сфальсифицировать результаты выборов в комиссиях. "Сейчас главное в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен, и не дать возможность манипуляции "Грузинской мечте" везде, не только в Тбилиси", - сказал Мелия. А вот лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе отметил, что, несмотря на победу оппозиции, выборы были несвободными. После завершения голосования в Грузии, ровно в 20:00 по тбс, сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые радикально отличаются друг друга. Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой. Важные выборы Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом. Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211002/kto-pobedil-vlasti-i-oppozitsiya-gruzii-zayavili-o-svoey-pobede-na-vyborakh-260139148.html

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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, выборы