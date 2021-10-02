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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/natsdvizhenie-gotovitsya-ko-vtoromu-turu-v-tbilisi---260150993.html
"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси
"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси
"Грузинская мечта" вчистую проиграла выборы в столице, убеждены в "Нацдвижении" 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T22:06+0400
2021-10-02T22:29+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
выборы
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовится ко второму туру выборов мэра Тбилиси и уверена, что оппозиция получит большинство в местном совещательном органе - сакребуло. Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?&gt;&gt;При этом он отметил, что сейчас главная задача оппозиции не дать сфальсифицировать результаты выборов в комиссиях. "Сейчас главное в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен, и не дать возможность манипуляции "Грузинской мечте" везде, не только в Тбилиси", - сказал Мелия. А вот лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе отметил, что, несмотря на победу оппозиции, выборы были несвободными. После завершения голосования в Грузии, ровно в 20:00 по тбс, сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые радикально отличаются друг друга. Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой. Важные выборы Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом. Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/kto-pobedil-vlasti-i-oppozitsiya-gruzii-zayavili-o-svoey-pobede-na-vyborakh-260139148.html
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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, выборы

"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси

22:06 02.10.2021 (обновлено: 22:29 02.10.2021)
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© AFP / VANO SHLAMOVНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© AFP / VANO SHLAMOV
"Грузинская мечта" вчистую проиграла выборы в столице, убеждены в "Нацдвижении"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовится ко второму туру выборов мэра Тбилиси и уверена, что оппозиция получит большинство в местном совещательном органе - сакребуло.
Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?>>
"Мы сегодня свободно можем сказать, что "Грузинская мечта" вчистую проиграла в столице. Проиграла в политическом центре – столице Тбилиси, и сакребуло будет укомплектовано оппозиционными партиями. Большинство нужно укомплектовать оппозиционными партиями", - сказал кандидат в мэры Тбилиси, председатель "Нацдвижения" Ника Мелия.
При этом он отметил, что сейчас главная задача оппозиции не дать сфальсифицировать результаты выборов в комиссиях.
"Сейчас главное в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен, и не дать возможность манипуляции "Грузинской мечте" везде, не только в Тбилиси", - сказал Мелия.
А вот лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе отметил, что, несмотря на победу оппозиции, выборы были несвободными.
Ираклий Гарибашвили. Брифинг лидеров правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах
17:50
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После завершения голосования в Грузии, ровно в 20:00 по тбс, сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые радикально отличаются друг друга.
Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой.

Важные выборы

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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