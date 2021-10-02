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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/voyna-ekzitpolov-kto-pobedil-na-vyborakh-v-gruzii-260148922.html
Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?
Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?
Грузинские телекомпании обнародовали противоречивые данные по экзитполам
2021-10-02T21:23+0400
2021-10-02T21:33+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
выборы
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. После завершения голосования в Грузии, ровно в 20:00 по тбс, сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые радикально отличаются друг друга.Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков&gt;&gt;Экзитпол представляет собой предварительный опрос проголосовавших избирателей непосредственно на избирательных участках и не имеет юридической силы.Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" .Что касается общих результатов голосования по партиям, которые являются принципиально важными на этих выборах, тут телеканалы оказались более или менее солидарны.Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой.В свою очередь, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о полном поражении "Мечты" на этих выборах.Важные выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах&gt;&gt;Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, выборы

Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?

21:23 02.10.2021 (обновлено: 21:33 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы в Грузии 2 октября - сотрудники избирательной администрации во время голосования
Местные выборы в Грузии 2 октября - сотрудники избирательной администрации во время голосования - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Кому верить? Грузинские телеканалы обнародовали противоречивые данные экзитполов
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. После завершения голосования в Грузии, ровно в 20:00 по тбс, сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые радикально отличаются друг друга.
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>
Экзитпол представляет собой предварительный опрос проголосовавших избирателей непосредственно на избирательных участках и не имеет юридической силы.
Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" .
Что касается общих результатов голосования по партиям, которые являются принципиально важными на этих выборах, тут телеканалы оказались более или менее солидарны.
Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой.
В свою очередь, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о полном поражении "Мечты" на этих выборах.

Важные выборы

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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