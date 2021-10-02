https://sputnik-georgia.ru/20211002/voyna-ekzitpolov-kto-pobedil-na-vyborakh-v-gruzii-260148922.html

Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?

Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?

Грузинские телекомпании обнародовали противоречивые данные по экзитполам

2021-10-02T21:23+0400

2021-10-02T21:23+0400

2021-10-02T21:33+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260122391_0:120:1280:841_1920x0_80_0_0_56d57044b8746acbaa2603a61415bd21.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. После завершения голосования в Грузии, ровно в 20:00 по тбс, сразу три грузинские телекомпании обнародовали результаты заказанных ими экзитполов, которые радикально отличаются друг друга.Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>Экзитпол представляет собой предварительный опрос проголосовавших избирателей непосредственно на избирательных участках и не имеет юридической силы.Так, оппозиционно настроенные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" прогнозируют второй тур выборов мэра Тбилиси, в то время как лояльный к властям телеканал "Имеди" заявил о победе в первом же туре Кахи Каладзе - действующего главы столицы и кандидата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" .Что касается общих результатов голосования по партиям, которые являются принципиально важными на этих выборах, тут телеканалы оказались более или менее солидарны.Несмотря на то, что ЦИК еще не объявил никаких итогов голосования, представители власти уже поспешили поздравить своих сторонников с победой.В свою очередь, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о полном поражении "Мечты" на этих выборах.Важные выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, выборы