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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/tsik-obnarodoval-pervye-itogi-golosovaniya-v-tbilisi--260149863.html
Обнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси
Обнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси
Благодаря электронному подсчету голосов на ряде участков, результаты голосования можно узнать в ускоренном режиме 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T21:46+0400
2021-10-02T21:51+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
выборы
итоги местных выборов в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель избирательного участка №5 округа Крцаниси в Тбилиси Цира Барамидзе сообщила журналистам о результатах голосования на этом участке.Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы&gt;&gt;В этом году на 31 участке в округе Крцаниси был запущен пилотный электронный подсчет голосов избирателей. По словам Барамидзе, из 1 218 избирателей, зарегистрированных на участке, на выборы пришли 548. Первая пятерка выглядит следующим образом: При этом она отметила, что выборы на участках проходили спокойно, без эксцессов.Важные выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах&gt;&gt;Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, выборы, итоги местных выборов в грузии 2021

Обнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси

21:46 02.10.2021 (обновлено: 21:51 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
Местные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Благодаря электронному подсчету голосов на ряде участков, результаты голосования можно узнать в ускоренном режиме
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель избирательного участка №5 округа Крцаниси в Тбилиси Цира Барамидзе сообщила журналистам о результатах голосования на этом участке.
Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы>>

В этом году на 31 участке в округе Крцаниси был запущен пилотный электронный подсчет голосов избирателей. По словам Барамидзе, из 1 218 избирателей, зарегистрированных на участке, на выборы пришли 548.

Первая пятерка выглядит следующим образом:
Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 253 голоса
Ника Мелия ("Нацдвижение") – 167
Георгий Гахария ("Для Грузии" ) – 44
Анна Долидзе ("Для народа") – 29
Анна Бибилашвили ("Лело для Грузии") – 16
При этом она отметила, что выборы на участках проходили спокойно, без эксцессов.

Важные выборы

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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