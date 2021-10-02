Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Обнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси
21:46 02.10.2021 (обновлено: 21:51 02.10.2021)
1722
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Благодаря электронному подсчету голосов на ряде участков, результаты голосования можно узнать в ускоренном режиме
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель избирательного участка №5 округа Крцаниси в Тбилиси Цира Барамидзе сообщила журналистам о результатах голосования на этом участке.
Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы>>
В этом году на 31 участке в округе Крцаниси был запущен пилотный электронный подсчет голосов избирателей. По словам Барамидзе, из 1 218 избирателей, зарегистрированных на участке, на выборы пришли 548.
Первая пятерка выглядит следующим образом:
В этом году на 31 участке в округе Крцаниси был запущен пилотный электронный подсчет голосов избирателей. По словам Барамидзе, из 1 218 избирателей, зарегистрированных на участке, на выборы пришли 548.
Первая пятерка выглядит следующим образом:
Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 253 голоса
Ника Мелия ("Нацдвижение") – 167
Георгий Гахария ("Для Грузии" ) – 44
Анна Долидзе ("Для народа") – 29
Анна Бибилашвили ("Лело для Грузии") – 16
При этом она отметила, что выборы на участках проходили спокойно, без эксцессов.
Важные выборы
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.