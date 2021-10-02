https://sputnik-georgia.ru/20211002/tsik-obnarodoval-pervye-itogi-golosovaniya-v-tbilisi--260149863.html

Обнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси

Обнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси

Благодаря электронному подсчету голосов на ряде участков, результаты голосования можно узнать в ускоренном режиме 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T21:46+0400

2021-10-02T21:46+0400

2021-10-02T21:51+0400

местные выборы в грузии 2021

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итоги местных выборов в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель избирательного участка №5 округа Крцаниси в Тбилиси Цира Барамидзе сообщила журналистам о результатах голосования на этом участке.Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы>>В этом году на 31 участке в округе Крцаниси был запущен пилотный электронный подсчет голосов избирателей. По словам Барамидзе, из 1 218 избирателей, зарегистрированных на участке, на выборы пришли 548. Первая пятерка выглядит следующим образом: При этом она отметила, что выборы на участках проходили спокойно, без эксцессов.Важные выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, выборы, итоги местных выборов в грузии 2021