https://sputnik-georgia.ru/20211002/uill-smit-priznalsya-v-zhelanii-sozdat-sobstvennyy-garem-259963897.html

Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем

Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем

Актер сказал, что не против создать свой гарем с двадцатью женщинами и путешествовать по миру 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T15:05+0400

2021-10-02T15:05+0400

2021-10-02T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Известный голливудский киноактер Уилл Смит рассказал о желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитых артисток. В этом он признался в интервью журналу GQ.Любопытно, что по словам Смита, в состав его потенциального гарема обязательно вошла бы оскароносная актриса Холли Берри, а также американская балерина Мисти Коупленд. Более того, артист говорит, что был даже готов им это предложить, хотя позже понял, что это для него не главное в жизни.Уилл Смит, по его признанию, даже говорил о своем воображаемом гареме со своим коучем в качестве психологического задания. Как отмечает кинозвезда, проработка этой концепции помогла ему избавиться от "эмоционального багажа", который он держал в себе.Уилл Смит – многодетный отец. Весной 2021 года его дочь Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры дают возможность друг другу иметь романтические связи на стороне.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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уилл смит, зарубежные звезды