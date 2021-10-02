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https://sputnik-georgia.ru/20211002/uill-smit-priznalsya-v-zhelanii-sozdat-sobstvennyy-garem-259963897.html
Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем
Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем
Актер сказал, что не против создать свой гарем с двадцатью женщинами и путешествовать по миру 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T15:05+0400
2021-10-02T15:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
уилл смит
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Известный голливудский киноактер Уилл Смит рассказал о желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитых артисток. В этом он признался в интервью журналу GQ.Любопытно, что по словам Смита, в состав его потенциального гарема обязательно вошла бы оскароносная актриса Холли Берри, а также американская балерина Мисти Коупленд. Более того, артист говорит, что был даже готов им это предложить, хотя позже понял, что это для него не главное в жизни.Уилл Смит, по его признанию, даже говорил о своем воображаемом гареме со своим коучем в качестве психологического задания. Как отмечает кинозвезда, проработка этой концепции помогла ему избавиться от "эмоционального багажа", который он держал в себе.Уилл Смит – многодетный отец. Весной 2021 года его дочь Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры дают возможность друг другу иметь романтические связи на стороне.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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уилл смит, зарубежные звезды

Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем

15:05 02.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкЧлены жюри - сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Члены жюри - сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Актер сказал, что не против создать свой гарем с двадцатью женщинами и путешествовать по миру
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Известный голливудский киноактер Уилл Смит рассказал о желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитых артисток. В этом он признался в интервью журналу GQ.

"Не знаю откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной", – сказал 55-летний актер.

Любопытно, что по словам Смита, в состав его потенциального гарема обязательно вошла бы оскароносная актриса Холли Берри, а также американская балерина Мисти Коупленд. Более того, артист говорит, что был даже готов им это предложить, хотя позже понял, что это для него не главное в жизни.
© AFP / Pawan SharmaАктер Уилл Смит на фоне Тадж-Махала
Актер Уилл Смит на фоне Тадж-Махала - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Актер Уилл Смит на фоне Тадж-Махала
© AFP / Pawan Sharma
Уилл Смит, по его признанию, даже говорил о своем воображаемом гареме со своим коучем в качестве психологического задания. Как отмечает кинозвезда, проработка этой концепции помогла ему избавиться от "эмоционального багажа", который он держал в себе.
Уилл Смит – многодетный отец. Весной 2021 года его дочь Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры дают возможность друг другу иметь романтические связи на стороне.
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