Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем
509
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкЧлены жюри - сценарист Марен Аде и американский актер Уилл Смит на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Актер сказал, что не против создать свой гарем с двадцатью женщинами и путешествовать по миру
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Известный голливудский киноактер Уилл Смит рассказал о желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитых артисток. В этом он признался в интервью журналу GQ.
"Не знаю откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной", – сказал 55-летний актер.
Любопытно, что по словам Смита, в состав его потенциального гарема обязательно вошла бы оскароносная актриса Холли Берри, а также американская балерина Мисти Коупленд. Более того, артист говорит, что был даже готов им это предложить, хотя позже понял, что это для него не главное в жизни.
© AFP / Pawan SharmaАктер Уилл Смит на фоне Тадж-Махала
Актер Уилл Смит на фоне Тадж-Махала
© AFP / Pawan Sharma
Уилл Смит, по его признанию, даже говорил о своем воображаемом гареме со своим коучем в качестве психологического задания. Как отмечает кинозвезда, проработка этой концепции помогла ему избавиться от "эмоционального багажа", который он держал в себе.
Уилл Смит – многодетный отец. Весной 2021 года его дочь Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры дают возможность друг другу иметь романтические связи на стороне.
Читайте также:
Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной
Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе
Том Круз сделает предложение своей молодой возлюбленной?
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.