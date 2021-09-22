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Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной
14:31 22.09.2021 (обновлено: 14:40 22.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт позирует на фотосессии фильма режиссера Эндрю Доминика "Ограбление казино" (Killing Them Softly) во время 65-го Ежегодного Каннского кинофестиваля в Palais des Festivals
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Инсайдеры из окружения Брэда говорят, что поступок Джоли шокировал его. Все дело в дорогостоящем поместье во Франции
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом накаляются – в новом иске актер назвал бывшую жену мстительной.
Брэд Питт обратился в суд из-за того, что Анджелина Джоли не хочет продавать дорогостоящее поместье во Франции на выгодных ему условиях. По мнению артиста, бывшая жена специально чинит препятствия, преследуя корыстные цели.
Сейчас Анджелина пытается продать свои 40% акций на собственность, при этом игнорируя финансовые интересы Питта.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не беря в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера", – говорится в исковом заявлении.
Инсайдер из окружения Брэда говорит, что поступок Джоли шокировал его, назвав ее действия мстительными.
Борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей разыгралась в зале суда в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Пара не может поделить опеку над детьми и имуществом.
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