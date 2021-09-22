https://sputnik-georgia.ru/20210922/bred-pitt-vnov-suditsya-s-andzhelinoy-dzholi-i-nazyvaet-eks-suprugu-mstitelnoy-259799774.html

Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной

Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной

Инсайдеры из окружения Брэда говорят, что поступок Джоли шокировал его. Все дело в дорогостоящем поместье во Франции 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T14:31+0400

2021-09-22T14:31+0400

2021-09-22T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом накаляются – в новом иске актер назвал бывшую жену мстительной.Брэд Питт обратился в суд из-за того, что Анджелина Джоли не хочет продавать дорогостоящее поместье во Франции на выгодных ему условиях. По мнению артиста, бывшая жена специально чинит препятствия, преследуя корыстные цели.Сейчас Анджелина пытается продать свои 40% акций на собственность, при этом игнорируя финансовые интересы Питта."Компания Анджелины Джоли хочет получить свою прибыль, не беря в расчет невероятное количество денег и усилий, вложенных Брэдом Питтом в поместье. В течение последних четырех лет компания Джоли Nouvel систематически откладывала утверждение годовой отчетности и продление срока полномочий менеджера", – говорится в исковом заявлении.Инсайдер из окружения Брэда говорит, что поступок Джоли шокировал его, назвав ее действия мстительными.Борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей разыгралась в зале суда в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Пара не может поделить опеку над детьми и имуществом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды