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Том Круз сделает предложение своей молодой возлюбленной?
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© AFP / ANGELA WEISSАмериканский актер Том Круз
© AFP / ANGELA WEISS
СМИ и многочисленные фанаты Тома считают, что шансы Этвелл стать его четвертой женой достаточно высоки
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Роман актера Тома Круза и его коллеги Хейли Этвелл набирает обороты – по слухам в Сети, Круз хочет перевести отношения на новый уровень, сделав предложение.
СМИ стали предполагать, что Том Круз сделает предложение после того, как пара появилась на теннисном матче в Уимблдоне, который является не только важным и крупнейшим спортивным мероприятием, но и светским.
© AP Photo / Brent N. ClarkeАктер Том Круз
Актер Том Круз
© AP Photo / Brent N. Clarke
О звездном романе стало известно в прошлом году. Как пишут СМИ, между ними пробежала искра во время съемок очередной части франшизы "Миссия невыполнима". Позднее парочку начали видеть и за пределами съемочной площадки – знаменитости гуляли, нежно держась за руки.
Фанаты Тома считают, что шансы Этвелл стать его четвертой женой достаточно высоки. Стоит отметить, что избранница Круза младше его на 20 лет, однако возлюбленных это не смущает.
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