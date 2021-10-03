https://sputnik-georgia.ru/20211003/budut-li-v-gruzii-vtorye-tury-vyborov-v-mechte-otsenili-situatsiyu-260155587.html

Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию

Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию

Глава правящей партии призвал общественность дождаться объявления официальных результатов ЦИК 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T01:51+0400

2021-10-03T01:51+0400

2021-10-03T01:51+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

итоги местных выборов в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключил возможность проведения вторых туров мэров. Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>Ранее в правящей партии уже поздравили сторонников с победой партии и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, на основании результатов экзитпола лояльной к власти телекомпании "Имеди", которые проводила грузинская компания GORBI. При этом он не исключил такую возможность. Что касается результатов партии, то Кобахидзе уверен, что они будут близки к экзитполу Горби."В 80% регионов, по нашим данным, наши кандидаты выигрывают выборы, в остальных, скорее всего, будут вторые туры, но это не проблема для нас", - добавил Кобахидзе.Важные выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, итоги местных выборов в грузии 2021