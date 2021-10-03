Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/budut-li-v-gruzii-vtorye-tury-vyborov-v-mechte-otsenili-situatsiyu-260155587.html
Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию
Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию
Глава правящей партии призвал общественность дождаться объявления официальных результатов ЦИК 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T01:51+0400
2021-10-03T01:51+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
итоги местных выборов в грузии 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259845202_0:229:2400:1579_1920x0_80_0_0_b21e8befc7625d61b641c059f35b960b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключил возможность проведения вторых туров мэров. Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков&gt;&gt;Ранее в правящей партии уже поздравили сторонников с победой партии и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, на основании результатов экзитпола лояльной к власти телекомпании "Имеди", которые проводила грузинская компания GORBI. При этом он не исключил такую возможность. Что касается результатов партии, то Кобахидзе уверен, что они будут близки к экзитполу Горби."В 80% регионов, по нашим данным, наши кандидаты выигрывают выборы, в остальных, скорее всего, будут вторые туры, но это не проблема для нас", - добавил Кобахидзе.Важные выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах&gt;&gt;Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259845202_197:162:2114:1600_1920x0_80_0_0_eaf6c778396a2c79b2c2bdf3e8f2c973.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, итоги местных выборов в грузии 2021

Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию

01:51 03.10.2021
314
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ираклий Кобахидзе перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Глава правящей партии призвал общественность дождаться объявления официальных результатов ЦИК
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключил возможность проведения вторых туров мэров.
Местные выборы как референдум? Фото с избирательных участков>>
Ранее в правящей партии уже поздравили сторонников с победой партии и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, на основании результатов экзитпола лояльной к власти телекомпании "Имеди", которые проводила грузинская компания GORBI.
"Наша реакция была связана с экзитполами, которые показали, что Каладзе уверено выиграл выборы в Тбилиси, а сейчас, что касается вторых туров, то погрешность экзитполов 3%, поэтому мы должны дождаться результатов, тогда мы точно будем знать, будут ли вторые туры", - сказал Кобахидзе.
При этом он не исключил такую возможность. Что касается результатов партии, то Кобахидзе уверен, что они будут близки к экзитполу Горби.
"В 80% регионов, по нашим данным, наши кандидаты выигрывают выборы, в остальных, скорее всего, будут вторые туры, но это не проблема для нас", - добавил Кобахидзе.

Важные выборы

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>
Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
210020
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:51Будут ли в Грузии вторые туры выборов? В "Мечте" оценили ситуацию
01:31"Грузинская мечта" обнародовала свои результаты подсчета голосов
ВчераЦИК Грузии подвел итоги выборов в органы местной власти – поступило 366 жалоб
ВчераНовый экзитпол "TV Formula": Каладзе - 44%, Мелия - 40%
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": Каладзе все-таки опередил Мелия, но в Тбилиси будет второй тур
ВчераЯвка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Вчера"Нацдвижение" готовится ко второму туру выборов в Тбилиси
ВчераВыборы в Грузии завершились, идет подсчет голосов - видео
ВчераОбнародованы итоги голосования на одном из участков в Тбилиси
ВчераСпокойно и организованно: как международные наблюдатели оценили выборы в Грузии
ВчераВойна экзитполов: кто победил на выборах в Грузии?
ВчераОтель в Тбилиси предупредил туристов о возможных акциях протеста 3 октября
ВчераЗабронированное Саакашвили место в самолете Киев-Тбилиси осталось свободным
ВчераПремьер Грузии поздравил сторонников "Мечты" с победой
ВчераЭкзитпол "TV Formula": "Грузинская мечта" - 46%, "Нацдвижение" - 33%
ВчераДвижение трейлеров на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": Мелия - 40,8%, Каладзе - 40,2%
ВчераЭкзитпол "Мтавари архи": "Грузинская мечта" - 38,6%, "Нацдвижение" - 33%
ВчераЭкзитпол "TV Formula": Каладзе - 43%, Мелия - 39%
ВчераКаха Каладзе победил в первом туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"