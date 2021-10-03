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https://sputnik-georgia.ru/20211003/demna-gvasaliya-predstavil-novuyu-kollektsiyu-v-epizode-simpsonov-260166546.html
Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"
Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"
Демна очень любит экспериментировать - дизайнер часто показывает свои коллекции в компьютерных играх и видео-роликах. А теперь замахнулся и на культовый... 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T13:48+0400
2021-10-03T13:48+0400
демна гвасалия
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грузинские дизайнеры покоряют мир моды
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, а также креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия представил новую весенне-летнюю коллекцию в специальном эпизоде мультсериала "Симпсоны".Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии &gt;&gt;&gt;Гвасалия отличился и в этот раз, показав коллекцию в рамках Недели моды в Париже необычным образом. Вместо традиционного показа дизайнер создал масштабную кинопремьеру. Перед Театром Шатле на красной дорожке модели, будто кинозвезды, выходили позировать фотографам, демонстрируя образы из коллекции.Зрители наблюдали за происходящим с большого экрана в концертном зале. Далее началась кинопремьера – специальный эпизод "Симпсонов", по сюжету которого Гомер узнает, что его жена Мардж мечтает получить на день рождения платье Balenciaga.Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite &gt;&gt;&gt;Она пишет об этом письмо Демне Гвасалия с просьбой прислать хотя бы бирку или кусок ткани. Дизайнер выслал в Спрингфилд платье с "острыми" плечами. После Демна делает большее: растрогавшись письмом Мардж, где она поблагодарила дизайнера за исполнение мечты, он решает пригласить всех жителей городка в Париж, где они становятся моделями на показе. В эпизоде видно, как за дефиле героев наблюдают Анна Винтур и Ким Кардашьян.Забавно, что в конце эпизода Демна Гвасалия учит Гомера как правильно целоваться по-французски.Неделя моды в Париже продолжается с 27 сентября по 5 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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демна гвасалия, мода, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga

Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"

13:48 03.10.2021
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© FB / Demna Gvasalia DailyГрузинский дизайнер Демна Гвасалия
Грузинский дизайнер Демна Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© FB / Demna Gvasalia Daily
Демна очень любит экспериментировать - дизайнер часто показывает свои коллекции в компьютерных играх и видео-роликах. А теперь замахнулся и на культовый мульсериал "Симпсоны"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, а также креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия представил новую весенне-летнюю коллекцию в специальном эпизоде мультсериала "Симпсоны".
Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии >>>
Гвасалия отличился и в этот раз, показав коллекцию в рамках Недели моды в Париже необычным образом. Вместо традиционного показа дизайнер создал масштабную кинопремьеру. Перед Театром Шатле на красной дорожке модели, будто кинозвезды, выходили позировать фотографам, демонстрируя образы из коллекции.
Зрители наблюдали за происходящим с большого экрана в концертном зале. Далее началась кинопремьера – специальный эпизод "Симпсонов", по сюжету которого Гомер узнает, что его жена Мардж мечтает получить на день рождения платье Balenciaga.
Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite >>>
Она пишет об этом письмо Демне Гвасалия с просьбой прислать хотя бы бирку или кусок ткани. Дизайнер выслал в Спрингфилд платье с "острыми" плечами. После Демна делает большее: растрогавшись письмом Мардж, где она поблагодарила дизайнера за исполнение мечты, он решает пригласить всех жителей городка в Париж, где они становятся моделями на показе. В эпизоде видно, как за дефиле героев наблюдают Анна Винтур и Ким Кардашьян.
Забавно, что в конце эпизода Демна Гвасалия учит Гомера как правильно целоваться по-французски.
Неделя моды в Париже продолжается с 27 сентября по 5 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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