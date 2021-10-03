https://sputnik-georgia.ru/20211003/demna-gvasaliya-predstavil-novuyu-kollektsiyu-v-epizode-simpsonov-260166546.html

Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"

Демна Гвасалия представил новую коллекцию в эпизоде "Симпсонов"

Демна очень любит экспериментировать - дизайнер часто показывает свои коллекции в компьютерных играх и видео-роликах. А теперь замахнулся и на культовый... 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T13:48+0400

2021-10-03T13:48+0400

2021-10-03T13:48+0400

демна гвасалия

мода

грузинские дизайнеры

грузинские дизайнеры покоряют мир моды

balenciaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23534/47/235344789_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_ec2d25521596398c293b24587556ba81.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, а также креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия представил новую весенне-летнюю коллекцию в специальном эпизоде мультсериала "Симпсоны".Креативный директор Balenciaga получил государственную награду от президента Грузии >>>Гвасалия отличился и в этот раз, показав коллекцию в рамках Недели моды в Париже необычным образом. Вместо традиционного показа дизайнер создал масштабную кинопремьеру. Перед Театром Шатле на красной дорожке модели, будто кинозвезды, выходили позировать фотографам, демонстрируя образы из коллекции.Зрители наблюдали за происходящим с большого экрана в концертном зале. Далее началась кинопремьера – специальный эпизод "Симпсонов", по сюжету которого Гомер узнает, что его жена Мардж мечтает получить на день рождения платье Balenciaga.Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite >>>Она пишет об этом письмо Демне Гвасалия с просьбой прислать хотя бы бирку или кусок ткани. Дизайнер выслал в Спрингфилд платье с "острыми" плечами. После Демна делает большее: растрогавшись письмом Мардж, где она поблагодарила дизайнера за исполнение мечты, он решает пригласить всех жителей городка в Париж, где они становятся моделями на показе. В эпизоде видно, как за дефиле героев наблюдают Анна Винтур и Ким Кардашьян.Забавно, что в конце эпизода Демна Гвасалия учит Гомера как правильно целоваться по-французски.Неделя моды в Париже продолжается с 27 сентября по 5 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

демна гвасалия, мода, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga