https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-proigrala-tbilisi---mnenie-eksperta-260159996.html
"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта
"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T10:46+0400
2021-10-03T10:46+0400
2021-10-03T11:12+0400
местные выборы в грузии 2021
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экспертное мнение
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" потеряла контроль над Тбилиси, написал эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили в соцсети Facebook, комментируя предварительные итоги местных выборов в столице.По словам Хухашвили, проигрыш в Тбилиси может стать предпосылкой того, что правящая партия проиграет пропорциональные выборы.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>По мнению эксперта, "трюк" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нанес серьезный ущерб не "Национальному движению", а оппозиции."Трюк" Саакашвили нанес серьезный ущерб оппозиции (не "Национальному движению"), суммарный результат которой мог быть на 5-7% больше. Это произошло потому, что объявленная им (Саакашвили) мобилизация автоматически создала основу для мобилизации второго полюса, который оказался более масштабным", – написал Хухашвили.Но при этом, как отметил Хухашвили, правящая партия решила основную задачу – пункт соглашения Шарля Мишеля о 43% и внеочередных парламентских выборах потерял свою актуальность.Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов примерно 40% протоколов.Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, экспертное мнение
"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта
10:46 03.10.2021 (обновлено: 11:12 03.10.2021)
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik.
"Грузинская мечта" потеряла контроль над Тбилиси, написал эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили в соцсети Facebook
, комментируя предварительные итоги местных выборов в столице.
По словам Хухашвили, проигрыш в Тбилиси может стать предпосылкой того, что правящая партия проиграет пропорциональные выборы.
"Власть потеряла контроль над Тбилиси как над центром политической жизни, что, по крайней мере, может стать предпосылкой однозначного проигрыша властью пропорциональных выборов полностью", – написал Хухашвили.
По мнению эксперта, "трюк" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нанес серьезный ущерб не "Национальному движению", а оппозиции.
"Трюк" Саакашвили нанес серьезный ущерб оппозиции (не "Национальному движению"), суммарный результат которой мог быть на 5-7% больше. Это произошло потому, что объявленная им (Саакашвили) мобилизация автоматически создала основу для мобилизации второго полюса, который оказался более масштабным", – написал Хухашвили.
Но при этом, как отметил Хухашвили, правящая партия решила основную задачу – пункт соглашения Шарля Мишеля о 43% и внеочередных парламентских выборах потерял свою актуальность.
Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов примерно 40% протоколов.
Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.
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