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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-proigrala-tbilisi---mnenie-eksperta-260159996.html
"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта
"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T10:46+0400
2021-10-03T11:12+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
экспертное мнение
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" потеряла контроль над Тбилиси, написал эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили в соцсети Facebook, комментируя предварительные итоги местных выборов в столице.По словам Хухашвили, проигрыш в Тбилиси может стать предпосылкой того, что правящая партия проиграет пропорциональные выборы.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах&gt;&gt;По мнению эксперта, "трюк" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нанес серьезный ущерб не "Национальному движению", а оппозиции."Трюк" Саакашвили нанес серьезный ущерб оппозиции (не "Национальному движению"), суммарный результат которой мог быть на 5-7% больше. Это произошло потому, что объявленная им (Саакашвили) мобилизация автоматически создала основу для мобилизации второго полюса, который оказался более масштабным", – написал Хухашвили.Но при этом, как отметил Хухашвили, правящая партия решила основную задачу – пункт соглашения Шарля Мишеля о 43% и внеочередных парламентских выборах потерял свою актуальность.Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов примерно 40% протоколов.Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/yavka-izbirateley-na-mestnykh-vyborakh-v-gruzii-sostavila-5192--tsik-260150428.html
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новости, грузия, местные выборы, экспертное мнение

"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта

10:46 03.10.2021 (обновлено: 11:12 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
Местные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" потеряла контроль над Тбилиси, написал эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили в соцсети Facebook, комментируя предварительные итоги местных выборов в столице.
По словам Хухашвили, проигрыш в Тбилиси может стать предпосылкой того, что правящая партия проиграет пропорциональные выборы.
Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>

"Власть потеряла контроль над Тбилиси как над центром политической жизни, что, по крайней мере, может стать предпосылкой однозначного проигрыша властью пропорциональных выборов полностью", – написал Хухашвили.

По мнению эксперта, "трюк" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нанес серьезный ущерб не "Национальному движению", а оппозиции.
"Трюк" Саакашвили нанес серьезный ущерб оппозиции (не "Национальному движению"), суммарный результат которой мог быть на 5-7% больше. Это произошло потому, что объявленная им (Саакашвили) мобилизация автоматически создала основу для мобилизации второго полюса, который оказался более масштабным", – написал Хухашвили.
Но при этом, как отметил Хухашвили, правящая партия решила основную задачу – пункт соглашения Шарля Мишеля о 43% и внеочередных парламентских выборах потерял свою актуальность.
Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов примерно 40% протоколов.
Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Вчера, 22:20
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Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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