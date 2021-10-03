https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-proigrala-tbilisi---mnenie-eksperta-260159996.html

"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта

"Грузинская мечта" проиграла Тбилиси – мнение эксперта

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T10:46+0400

2021-10-03T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" потеряла контроль над Тбилиси, написал эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили в соцсети Facebook, комментируя предварительные итоги местных выборов в столице.По словам Хухашвили, проигрыш в Тбилиси может стать предпосылкой того, что правящая партия проиграет пропорциональные выборы.Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах>>По мнению эксперта, "трюк" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нанес серьезный ущерб не "Национальному движению", а оппозиции."Трюк" Саакашвили нанес серьезный ущерб оппозиции (не "Национальному движению"), суммарный результат которой мог быть на 5-7% больше. Это произошло потому, что объявленная им (Саакашвили) мобилизация автоматически создала основу для мобилизации второго полюса, который оказался более масштабным", – написал Хухашвили.Но при этом, как отметил Хухашвили, правящая партия решила основную задачу – пункт соглашения Шарля Мишеля о 43% и внеочередных парламентских выборах потерял свою актуальность.Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета голосов примерно 40% протоколов.Согласно предварительным результатам, на первое место ЕДН вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия "Грузинская мечта".В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 городов и муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211002/yavka-izbirateley-na-mestnykh-vyborakh-v-gruzii-sostavila-5192--tsik-260150428.html

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