https://sputnik-georgia.ru/20211003/partiya-saakashvili-vyigryvaet-vybory-po-proportsionalnoy-sisteme-v--12-gorodakh-gruzii--260157748.html

Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах

Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах

Партия Саакашвили лидирует на выборах по пропорциональной системе в 11 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T08:48+0400

2021-10-03T08:48+0400

2021-10-03T09:25+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", по предварительным итогам, лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 52 городах, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета около 40% протоколов.В остальных 11 городах лидирует самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".На первое место "Нацдвижение" вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах >>Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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