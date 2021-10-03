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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/partiya-saakashvili-vyigryvaet-vybory-po-proportsionalnoy-sisteme-v--12-gorodakh-gruzii--260157748.html
Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах
Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах
Партия Саакашвили лидирует на выборах по пропорциональной системе в 11 городах Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", по предварительным итогам, лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 52 городах, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета около 40% протоколов.В остальных 11 городах лидирует самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".На первое место "Нацдвижение" вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей составила 51,92%.Вопрос референдумаМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах &gt;&gt;Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы

Правящая партия Грузии лидирует на выборах по пропорциональной системе в 52 городах

08:48 03.10.2021 (обновлено: 09:25 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
Местные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Партия Саакашвили лидирует на выборах по пропорциональной системе в 11 городах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", по предварительным итогам, лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 52 городах, об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета около 40% протоколов.
В остальных 11 городах лидирует самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".
На первое место "Нацдвижение" вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей составила 51,92%.

Вопрос референдума

Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах >>
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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