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https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html
Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера - новая версия СМИ
Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера - новая версия СМИ
СМИ стали известны такие подробности, как имя водителя трейлера, который якобы привез Саакашвили в Грузию 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T17:57+0400
2021-10-03T18:58+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Версию въезда бывшего главы государства Михаила Саакашвили в Грузию распространил портал CNews, ссылаясь на собственные источники. Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября. Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? &gt;&gt;&gt;Издание утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Кроме того, источник раскрывает личность водителя машины. "Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая. По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он.В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован третий президент Грузии, также принадлежит Цомая и даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию. Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми накануне вечером, но, по моей информации, эти ролики были загружены в социальную сеть из Тбилиси ", - сказал источник. При этом тот же источник отрицает четырехдневное пребывание Саакашвили в Грузии до ареста. МВД Грузии не комментировало версию издания.В Грузии Михаил Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск: он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера - новая версия СМИ

17:57 03.10.2021 (обновлено: 18:58 03.10.2021)
746
© AFP / VANO SHLAMOVМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© AFP / VANO SHLAMOV
СМИ стали известны такие подробности, как имя водителя трейлера, который якобы привез Саакашвили в Грузию
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Версию въезда бывшего главы государства Михаила Саакашвили в Грузию распространил портал CNews, ссылаясь на собственные источники.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>>
Издание утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Кроме того, источник раскрывает личность водителя машины.
"Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая.
По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он.
В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован третий президент Грузии, также принадлежит Цомая и даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.
Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми накануне вечером, но, по моей информации, эти ролики были загружены в социальную сеть из Тбилиси ", - сказал источник.
При этом тот же источник отрицает четырехдневное пребывание Саакашвили в Грузии до ареста.
МВД Грузии не комментировало версию издания.
В Грузии Михаил Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск: он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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