https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html

Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера - новая версия СМИ

Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера - новая версия СМИ

СМИ стали известны такие подробности, как имя водителя трейлера, который якобы привез Саакашвили в Грузию 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T17:57+0400

2021-10-03T17:57+0400

2021-10-03T18:58+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Версию въезда бывшего главы государства Михаила Саакашвили в Грузию распространил портал CNews, ссылаясь на собственные источники. Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси 1 октября вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября. Михаил Саакашвили в тюрьме – и зачем ему это было нужно? >>>Издание утверждает, что Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Кроме того, источник раскрывает личность водителя машины. "Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая. По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он.В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован третий президент Грузии, также принадлежит Цомая и даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию. Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми накануне вечером, но, по моей информации, эти ролики были загружены в социальную сеть из Тбилиси ", - сказал источник. При этом тот же источник отрицает четырехдневное пребывание Саакашвили в Грузии до ареста. МВД Грузии не комментировало версию издания.В Грузии Михаил Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск: он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили