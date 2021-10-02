https://sputnik-georgia.ru/20211002/politolog-saakashvili-planiroval-revolyutsiyu-v-gruzii-v-pervykh-chislakh-oktyabrya-260138177.html

Политолог: Саакашвили планировал революцию в Грузии в первых числах октября

Политолог: Саакашвили планировал революцию в Грузии в первых числах октября

Чтобы предотвратить этот план, наиболее верным вариантом было изолировать его от политических процессов, отметил эксперт 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T17:30+0400

2021-10-02T17:30+0400

2021-10-02T17:38+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

рамаз сакварелидзе

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/23/234062371_0:23:1500:867_1920x0_80_0_0_465a5f7b3545e2517e525671edec44d9.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили планировал революционные действия в стране в первых числах октября, считает политолог Рамаз Сакварелидзе, исходя из заявлений, которые экс-глава государства делал в течение последней недели.В предвыборный период в Грузии, будучи на Украине, Михаил Саакашвили не раз обращался к гражданам страны посредством видеозаписей с призывами покончить с правлением действующей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В пятницу, 1 октября, Саакашвили обратился с таким же призывом уже из города Батуми, а через несколько часов был задержан на съемной квартире в Тбилиси."Долгосрочные прогнозы делать сегодня трудно. Существовал риск, что Саакашвили подключится к текущему политическому процессу и превратит этот процесс в революцию. Во всяком случае, Саакашвили так строил свои планы, связанные с первыми числами октября. Чтобы предотвратить этот план, наиболее верным вариантом было изолировать его от политических процессов, что и было сделано", - сказал Сакварелидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Саакашвили нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рамаз сакварелидзе, возвращение и арест саакашвили