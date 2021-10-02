https://sputnik-georgia.ru/20211002/u-vlastey-ukrainy-net-moralnogo-prava-ekstraditsii-saakashvili-zayavil-gruzinskiy-ekspert-260140068.html

У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт

У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт

Михаил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси, просит встречи с украинским консулом, будучи гражданином этой страны 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T18:15+0400

2021-10-02T18:15+0400

2021-10-02T18:26+0400

политика

новости

грузия

украина

михаил саакашвили

мамука арешидзе

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23927/86/239278612_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_0d6d7a124b32d3e03c47bbcb5d178fb0.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. У Украины нет морального права высказывать протест из-за задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил эксперт по проблемам Кавказа Мамука Арешидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.По словам Арешидзе, Саакашвили заочно приговорен грузинским судом к шести годам лишения свободы за преступления, совершенные в Грузии, поэтому Киев не имеет правовых оснований для его экстрадиции в Украину.Эксперт не исключает, что западные партнеры будут оказывать давление на грузинское правительство, в результате чего властям придется пойти на некоторые уступки и все-таки экстрадировать Саакашвили. По словам Арешидзе, это будет признаком слабости со стороны властей Грузии.Он отметил, что украинские власти назначили Саакашвили, который имел статус разыскиваемого лица в Грузии, главой структуры, очень близкой к правительству, поэтому теперь они не имеют морального права требовать возвращения третьего президента страны.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мамука арешидзе, возвращение и арест саакашвили