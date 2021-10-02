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У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт
У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт
Михаил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси, просит встречи с украинским консулом, будучи гражданином этой страны 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T18:15+0400
2021-10-02T18:26+0400
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украина
михаил саакашвили
мамука арешидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. У Украины нет морального права высказывать протест из-за задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил эксперт по проблемам Кавказа Мамука Арешидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.По словам Арешидзе, Саакашвили заочно приговорен грузинским судом к шести годам лишения свободы за преступления, совершенные в Грузии, поэтому Киев не имеет правовых оснований для его экстрадиции в Украину.Эксперт не исключает, что западные партнеры будут оказывать давление на грузинское правительство, в результате чего властям придется пойти на некоторые уступки и все-таки экстрадировать Саакашвили. По словам Арешидзе, это будет признаком слабости со стороны властей Грузии.Он отметил, что украинские власти назначили Саакашвили, который имел статус разыскиваемого лица в Грузии, главой структуры, очень близкой к правительству, поэтому теперь они не имеют морального права требовать возвращения третьего президента страны.В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мамука арешидзе, возвращение и арест саакашвили

У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт

18:15 02.10.2021 (обновлено: 18:26 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stinger / Перейти в фотобанкСуд над М. Саакашвили в Киеве
Суд над М. Саакашвили в Киеве - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stinger
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Михаил Саакашвили, которого задержали 1 октября в Тбилиси, просит встречи с украинским консулом, будучи гражданином этой страны
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. У Украины нет морального права высказывать протест из-за задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил эксперт по проблемам Кавказа Мамука Арешидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые проходят в субботу. Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
По словам Арешидзе, Саакашвили заочно приговорен грузинским судом к шести годам лишения свободы за преступления, совершенные в Грузии, поэтому Киев не имеет правовых оснований для его экстрадиции в Украину.
"Михаил Саакашвили должен ответить по закону в Грузии. Он действительно совершил все те преступления, в которых он обвиняется, и я могу сказать со всей ответственностью, что часть этих преступлений происходила на моих глазах", – заявил Арешидзе.
Эксперт не исключает, что западные партнеры будут оказывать давление на грузинское правительство, в результате чего властям придется пойти на некоторые уступки и все-таки экстрадировать Саакашвили. По словам Арешидзе, это будет признаком слабости со стороны властей Грузии.
Он отметил, что украинские власти назначили Саакашвили, который имел статус разыскиваемого лица в Грузии, главой структуры, очень близкой к правительству, поэтому теперь они не имеют морального права требовать возвращения третьего президента страны.
В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Сам экс-президент объявил голодовку и как гражданин Украины просит встречи с консулом.

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