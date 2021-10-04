https://sputnik-georgia.ru/20211004/evroparlamentarii-prizyvayut-vlasti-gruzii-osvobodit-saakashvili-260183026.html
Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили
Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили
Саакашвили имел полное право вернуться на родину, а обвинения в его адрес безосновательны, считают евродепутаты 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T09:01+0400
2021-10-04T09:01+0400
2021-10-04T09:01+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) Европарламента призывает власти Грузии снять обвинения с экс-президента страны и лидера крупнейшей оппозиционной партии "Нацдвижение" Михаила Саакашвили и немедленно освободить его из-под стражи, сказано в заявлении ECR.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.По словам депутатов, у бывшего президента впечатляющий послужной список реформатора Грузии, который вывел свою страну на демократический путь.Группа ECR также напоминает, что действия Саакашвили впервые в постсоветской Грузии позволили осуществить мирную передачу власти.Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение >>Европейские политики твердо убеждены в том, что политический реваншизм – не путь, по которому следует идти властям Грузии, особенно после решений Европейского суда по правам человека по делам других бывших чиновников, служивших при Саакашвили, которые были четко определены как политически мотивированные.Группа европейских консерваторов и реформистов – это правоцентристская политическая группа в Европейском парламенте, созданная в 2009 году в соответствии с основополагающими принципами Пражской декларации. Эти принципы объединили членов Европарламента со всего Европейского Союза, которые поддержали видение реформы здравого смысла для всего ЕС.Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили >>В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, европарламент, возвращение и арест саакашвили
Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили
Саакашвили имел полное право вернуться на родину, а обвинения в его адрес безосновательны, считают евродепутаты
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) Европарламента призывает власти Грузии снять обвинения с экс-президента страны и лидера крупнейшей оппозиционной партии "Нацдвижение" Михаила Саакашвили и немедленно освободить его из-под стражи, сказано в заявлении
ECR.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
"Саакашвили имел полное право вернуться на родину. Обвинения в его адрес со стороны правящей партии Грузии безосновательны. Народ Грузии имеет полное право сам выбирать своих лидеров. Политики должны свободно обсуждать проблемы, а не посылать письма из тюрьмы", – отмечено в заявлении.
По словам депутатов, у бывшего президента впечатляющий послужной список реформатора Грузии, который вывел свою страну на демократический путь.
Группа ECR также напоминает, что действия Саакашвили впервые в постсоветской Грузии позволили осуществить мирную передачу власти.
Европейские политики твердо убеждены в том, что политический реваншизм – не путь, по которому следует идти властям Грузии, особенно после решений Европейского суда по правам человека по делам других бывших чиновников, служивших при Саакашвили, которые были четко определены как политически мотивированные.
Группа европейских консерваторов и реформистов – это правоцентристская политическая группа в Европейском парламенте, созданная в 2009 году в соответствии с основополагающими принципами Пражской декларации. Эти принципы объединили членов Европарламента со всего Европейского Союза, которые поддержали видение реформы здравого смысла для всего ЕС.
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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