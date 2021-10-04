https://sputnik-georgia.ru/20211004/evroparlamentarii-prizyvayut-vlasti-gruzii-osvobodit-saakashvili-260183026.html

Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили

Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили

Саакашвили имел полное право вернуться на родину, а обвинения в его адрес безосновательны, считают евродепутаты 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T09:01+0400

2021-10-04T09:01+0400

2021-10-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) Европарламента призывает власти Грузии снять обвинения с экс-президента страны и лидера крупнейшей оппозиционной партии "Нацдвижение" Михаила Саакашвили и немедленно освободить его из-под стражи, сказано в заявлении ECR.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.По словам депутатов, у бывшего президента впечатляющий послужной список реформатора Грузии, который вывел свою страну на демократический путь.Группа ECR также напоминает, что действия Саакашвили впервые в постсоветской Грузии позволили осуществить мирную передачу власти.Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение >>Европейские политики твердо убеждены в том, что политический реваншизм – не путь, по которому следует идти властям Грузии, особенно после решений Европейского суда по правам человека по делам других бывших чиновников, служивших при Саакашвили, которые были четко определены как политически мотивированные.Группа европейских консерваторов и реформистов – это правоцентристская политическая группа в Европейском парламенте, созданная в 2009 году в соответствии с основополагающими принципами Пражской декларации. Эти принципы объединили членов Европарламента со всего Европейского Союза, которые поддержали видение реформы здравого смысла для всего ЕС.Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили >>В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, европарламент, возвращение и арест саакашвили