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Грузинские школьники с сегодняшнего дня возвращаются за парты
Грузинские школьники с сегодняшнего дня возвращаются за парты
К этому времени вакцинацию против коронавируса прошли 67% педагогов и сотрудников администрации школ 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T07:01+0400
2021-10-04T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. C понедельника, 2 октября, в частных и государственных школах Грузии возобновляется очный учебный процесс.В школах и вузах Грузии новый учебный год начался 15 сентября, однако из-за плохой эпидемиологической ситуации обучение проходит в онлайн-режиме.По данным Министерства образования и науки, к этому времени вакцинацию против коронавируса прошли 67% педагогов и сотрудников администрации школ."У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии &gt;&gt;"Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах, что обеспечит профилактику вируса и доступ к качественному образованию. По всей стране министерство завершило не только оснащение государственных школ предметами гигиены, но и улучшение школьной инфраструктуры", – говорится в заявлении ведомства. Несмотря на пандемию, по-прежнему все учащиеся государственных школ обеспечиваются книгами и тетрадями. Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности &gt;&gt;В рамках программы "Мой первый компьютер" первоклассники государственных школ и учителя получили ноутбуки. С этого учебного года в школах вводится система электронного журнала, который поможет учителям в электронном виде регистрировать посещаемость и оценку учащихся, говорится в заявлении.По данным Минобразования, те школы, в которых располагались избирательные участки на выборах 2 октября, были полностью дезинфицированы перед возобновлением учебного процесса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, образование, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Грузинские школьники с сегодняшнего дня возвращаются за парты

07:01 04.10.2021
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© Sputnik / STRINGER Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / STRINGER
К этому времени вакцинацию против коронавируса прошли 67% педагогов и сотрудников администрации школ
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. C понедельника, 2 октября, в частных и государственных школах Грузии возобновляется очный учебный процесс.
В школах и вузах Грузии новый учебный год начался 15 сентября, однако из-за плохой эпидемиологической ситуации обучение проходит в онлайн-режиме.
По данным Министерства образования и науки, к этому времени вакцинацию против коронавируса прошли 67% педагогов и сотрудников администрации школ.
"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии >>
"Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах, что обеспечит профилактику вируса и доступ к качественному образованию. По всей стране министерство завершило не только оснащение государственных школ предметами гигиены, но и улучшение школьной инфраструктуры", – говорится в заявлении ведомства.
Несмотря на пандемию, по-прежнему все учащиеся государственных школ обеспечиваются книгами и тетрадями.
Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности >>
В рамках программы "Мой первый компьютер" первоклассники государственных школ и учителя получили ноутбуки. С этого учебного года в школах вводится система электронного журнала, который поможет учителям в электронном виде регистрировать посещаемость и оценку учащихся, говорится в заявлении.
По данным Минобразования, те школы, в которых располагались избирательные участки на выборах 2 октября, были полностью дезинфицированы перед возобновлением учебного процесса.
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