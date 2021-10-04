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Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре
Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре
Лобжанидзе – востоковед, перевел на грузинский язык множество произведений средневековой и современной арабской и персидской литературы 04.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинский поэт Георгий Лобжанидзе стал победителем конкурса поэзии "Назра" в Катаре – автор получил награду за стихотворение "Сад в пустыне".Организаторами конкурса выступили посольство Грузии в государстве Катар и министерство культуры и спорта Катара. Автор из Грузии стал лучшим в номинации "Человек – посредник между поэзией и добром".Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021" &gt;&gt;&gt;В качестве приза Лобжанидзе будет приглашен на Международный день поэзии, который состоится 21 марта 2022 года в Катаре.Георгий Лобжанидзе – поэт, переводчик, востоковед и филолог. После окончания факультета востоковедения ТГУ (арабский язык и литература) с отличием в 1996 году работал преподавателем на кафедре семитологии, а в 1997 году закончил в Иране аспирантуру на факультете теологии Тегеранского государственного университета по специальности история религий и мистики. Лобжанидзе – автор четырех сборников стихов, перевел множество произведений средневековой и современной арабской и персидской литературы. Является главой восточного отдела Центра культурных отношений Грузии "Кавказский дом" и руководителем "Центра исламской культуры". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, катар, грузинская литература

Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре

14:58 04.10.2021 (обновлено: 14:59 04.10.2021)
80
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Катар
Зарубежные страны. Катар - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Лобжанидзе – востоковед, перевел на грузинский язык множество произведений средневековой и современной арабской и персидской литературы
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинский поэт Георгий Лобжанидзе стал победителем конкурса поэзии "Назра" в Катаре – автор получил награду за стихотворение "Сад в пустыне".
Организаторами конкурса выступили посольство Грузии в государстве Катар и министерство культуры и спорта Катара. Автор из Грузии стал лучшим в номинации "Человек – посредник между поэзией и добром".
Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021" >>>
В качестве приза Лобжанидзе будет приглашен на Международный день поэзии, который состоится 21 марта 2022 года в Катаре.
Георгий Лобжанидзе – поэт, переводчик, востоковед и филолог. После окончания факультета востоковедения ТГУ (арабский язык и литература) с отличием в 1996 году работал преподавателем на кафедре семитологии, а в 1997 году закончил в Иране аспирантуру на факультете теологии Тегеранского государственного университета по специальности история религий и мистики.
Лобжанидзе – автор четырех сборников стихов, перевел множество произведений средневековой и современной арабской и персидской литературы. Является главой восточного отдела Центра культурных отношений Грузии "Кавказский дом" и руководителем "Центра исламской культуры".
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