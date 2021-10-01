https://sputnik-georgia.ru/20211001/roman-pisatelya-iz-gruzii-poluchil-nemetskuyu-literaturnuyu-premiyu-ideya-edinstva-260082852.html

Роман писателя из Грузии получил немецкую литературную премию "Идея единства"

Роман писателя из Грузии получил немецкую литературную премию "Идея единства"

В своей книге "Эники-Беники" автор пишет о тяжелых воспоминаниях детства и вопросах толерантности 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T15:37+0400

2021-10-01T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Дебютный роман "Эники-Беники" грузинского писателя, художника и фотографа Ладо Почхуа получил немецкую литературную награду "Idee der Einheit" ("Идея единства").Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021" >>>Премия "Idee der Einheit", присужденная посольством Германии в Грузии, была вручена Почхуа за роман, выпущенный издательством Indigo. В своей книге "Эники-Беники" автор пишет о воспоминаниях детства, войне в Абхазии и побеге из Сухуми. В романе также поднимаются вопросы толерантности и искусственных барьеров между людьми.Изначально в лонг-лист премии вошли произведения 33 авторов, в том числе книги "День рождения" Нино Садгобелашвили и "Бункер" Ивы Пезуашвили. В состав жюри вошли переводчики Майя Панджикидзе и Натия Микеладзе-Бахсолиани, историк и директор Литературного музея Лаша Бакрадзе, писатель Зураб Карумидзе и литературный критик Заал Андроникашвили.Почхуа родился в Сухуми, живет в Нью-Йорке. Окончил Сухумское государственное училище культуры и Тбилисскую академию художеств. Работал в Грузии, России, Азербайджане, Венгрии и Соединенных Штатах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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