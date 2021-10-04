https://sputnik-georgia.ru/20211004/mid-gruzii-otchitalsya-pered-dipkorpusom-o-khode-rassledovaniya-dela-o-proslushivanii-260216770.html

МИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании

МИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании

В рамках разбирательства Генеральная прокуратура Грузии обратилась к США и другим странам за правовой помощью 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров дипломатов, заявил глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани на встрече с послами.Давид Залкалиани в понедельник провел встречу с нунцием Святого Престола в Грузии Хосе Авеллино Бетанкуром, главой миссии ЕС в Грузии Карлом Харцелем, Чрезвычайным и полномочным представителем Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, послом Японии Имамурой Акира.По словам министра, для установления истины прокуратура Грузии немедленно возбудила уголовное дело и ведет расследование.Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС >>Дипломатам предоставили информацию о следственных действиях, проводимых прокуратурой Грузии, в том числе об установлении подлинности материалов, распространенных СМИ.Как было отмечено на встрече, в рамках разбирательства следственный орган обратился к США и другим странам за правовой помощью. Участники встречи подтвердили свою готовность оказать Грузии дополнительную юридическую помощь со стороны других заинтересованных международных партнеров."Во время встречи с министром иностранных дел Давидом Залкалиани представители дипломатического корпуса выразили серьезную обеспокоенность недавними сообщениями о прослушивании телефонных разговоров", - говорится в заявлении посольства Литвы в Грузии.В документе отмечается, что прослушивание телефонных разговоров службами безопасности является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и наносит ущерб нормальной дипломатической деятельности в Грузии."Да, мы проводим прослушку" - премьер Грузии >>Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье - нарушение тайны частной коммуникации. Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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