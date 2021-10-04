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Премьер Грузии и глава Минобороны Турции обсудили безопасность в регионе
Премьер Грузии и глава Минобороны Турции обсудили безопасность в регионе
Внимание сторон было обращено к роли многонациональных совместных военных учений в обеспечении сдерживания угроз 04.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оборонное сотрудничество между Грузией и Турцией, а также ситуация в регионе и вопросы безопасности стали главными темами встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны Турции Хулуси Акара, сообщает администрация правительства Грузии.Хулуси Акара находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии &gt;&gt;На встрече было отмечено, что практическая помощь, оказываемая Турцией на протяжении десятилетий, сыграла особую роль в развитии Сил обороны Грузии.По данным администрации правительства, внимание сторон было обращено к роли многонациональных совместных военных учений в укреплении защитных механизмов и обеспечении сдерживания угроз.Премьер-министр поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности Грузии и стремления страны стать членом НАТО.На встрече обсуждалась ситуация в регионе и вопросы безопасности. Грузинская сторона подчеркнула, что приветствует разрешение конфликтов только в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в рамках международно признанных границ, и альтернативы этому пути нет.Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана &gt;&gt;В понедельник в Грузии на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии стартовали Многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021.В традиционных учениях принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, с которым обсудил вопросы стратегического партнерства и совместные проекты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, турция, оборона грузии

Премьер Грузии и глава Минобороны Турции обсудили безопасность в регионе

22:19 04.10.2021 (обновлено: 22:24 04.10.2021)
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© Government of Georgia Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны Турции Хулуси Акара
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны Турции Хулуси Акара - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© Government of Georgia
Внимание сторон было обращено к роли многонациональных совместных военных учений в обеспечении сдерживания угроз
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оборонное сотрудничество между Грузией и Турцией, а также ситуация в регионе и вопросы безопасности стали главными темами встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны Турции Хулуси Акара, сообщает администрация правительства Грузии.
Хулуси Акара находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии >>
На встрече было отмечено, что практическая помощь, оказываемая Турцией на протяжении десятилетий, сыграла особую роль в развитии Сил обороны Грузии.
По данным администрации правительства, внимание сторон было обращено к роли многонациональных совместных военных учений в укреплении защитных механизмов и обеспечении сдерживания угроз.
Премьер-министр поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности Грузии и стремления страны стать членом НАТО.
На встрече обсуждалась ситуация в регионе и вопросы безопасности. Грузинская сторона подчеркнула, что приветствует разрешение конфликтов только в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в рамках международно признанных границ, и альтернативы этому пути нет.
Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана >>
В понедельник в Грузии на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии стартовали Многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021.
В традиционных учениях принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.
Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, с которым обсудил вопросы стратегического партнерства и совместные проекты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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