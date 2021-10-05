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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T07:01+0400

2021-10-05T07:01+0400

2021-10-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 1,27% и составила 101,19 доллара с доходностью 2,47%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,18%, торги закрылись с доходностью 2,34% по цене 106,45 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,59 пункта с доходностью 4,98%, за неделю цена понизилась на 0,42%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,96% до 101,8 пункта, доходность составила 3,69%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,9% и составила 15,68 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 97 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,2-15,86 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 0,81% и составила 6,11 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 715 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,79-6,24 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 4,8% до 14,4 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 128 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,28-14,66 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank