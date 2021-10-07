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Грузинские борцы греко-римского стиля неудачно стартовали на чемпионате мира
Грузинские борцы греко-римского стиля неудачно стартовали на чемпионате мира
Все грузинские борцы проиграли свои схватки, и только один сохраняет шансы на бронзовую медаль 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T20:38+0400
2021-10-07T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт – Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе неудачно стартовала на чемпионате мира, проходящем в столице Норвегии – Осло.В первый день турнира сборная Грузии была представлена четырьмя борцами, из которых только Гела Болквадзе (-77 кг) одержал одну победу. В первом круге грузинский борец одолел бразильца Жоилсона Рамоса (5:0), но уже во втором раунде потерпел поражение от иранца Махаммадали Герайе (1:6).Все остальные борцы сборной Грузии – Нугзар Цурцумия (-55 кг), Шмаги Болквадзе (-72 кг) и Айвенго Рикадзе (-82 кг) проиграли в первых же схватках.При этом стоит отметить, что Цурцумия сохраняет шансы на медаль. Дело в том, что грузин проиграл Эмину Сефершаеву из России, который вышел в финал турнира. Это значит, что Цурцумия через репешаж сможет побороться за бронзу ЧМ. Его первым соперником станет Хорлан Жаканша из Казахстана.В случае, если Цурцумия преодолеет этот барьер, в поединке за третье место грузинский борец встретится с Норайр Ахояном из Армении.Чемпионат по греко-римской борьбе продлится в Осло до 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, борьба

Грузинские борцы греко-римского стиля неудачно стартовали на чемпионате мира

20:38 07.10.2021
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© Facebook / GeoWrestlingГрузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия в поединке на чемпионате мира
Грузинский борец греко-римского стиля Нугзар Цурцумия в поединке на чемпионате мира - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© Facebook / GeoWrestling
Все грузинские борцы проиграли свои схватки, и только один сохраняет шансы на бронзовую медаль
ТБИЛИСИ, 7 окт – Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе неудачно стартовала на чемпионате мира, проходящем в столице Норвегии – Осло.
В первый день турнира сборная Грузии была представлена четырьмя борцами, из которых только Гела Болквадзе (-77 кг) одержал одну победу. В первом круге грузинский борец одолел бразильца Жоилсона Рамоса (5:0), но уже во втором раунде потерпел поражение от иранца Махаммадали Герайе (1:6).
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Все остальные борцы сборной Грузии – Нугзар Цурцумия (-55 кг), Шмаги Болквадзе (-72 кг) и Айвенго Рикадзе (-82 кг) проиграли в первых же схватках.
При этом стоит отметить, что Цурцумия сохраняет шансы на медаль. Дело в том, что грузин проиграл Эмину Сефершаеву из России, который вышел в финал турнира. Это значит, что Цурцумия через репешаж сможет побороться за бронзу ЧМ. Его первым соперником станет Хорлан Жаканша из Казахстана.
В случае, если Цурцумия преодолеет этот барьер, в поединке за третье место грузинский борец встретится с Норайр Ахояном из Армении.
Чемпионат по греко-римской борьбе продлится в Осло до 10 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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