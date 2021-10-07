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Спецоперация в Цхнети: задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия
Спецоперация в Цхнети: задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия
Для задержания двух обвиняемых в убийстве в Цхнети была проведена спецоперация 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T17:33+0400
2021-10-07T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Обвиняемые в убийстве молодого программиста Ники Кварацхелия - Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе, задержаны во время спецоперации в Цхнети в заброшенном доме, сообщает МВД Грузии.В сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" Нику Кварацхелия было выпущено десять пуль 15 сентября на одной из центральных улиц Тбилиси. Обвиняемые в убийстве были идентифицированы по записям видеокамер. Считалось, что Кавеладзе и Челидзе сразу после убийства покинули страну. С тех пор они находились в розыске.Заказчик убийства может избавиться от исполнителей – предупреждает семья Нико Кварцхелия&gt;&gt;По данным СМИ, разыскиваемые все это время скрывались в заброшенном доме в пригороде Тбилиси в поселке Цхнети.Ако Челидзе и Георгию Кавиладзе грозит от 13 до 17 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.По версии следствия, они заранее планировали убийство и для этого арендовали автомобиль и приобрели оружие.Сразу после задержания Челидзе и Кавиладзе отправятся в тюрьму до приговора на основании заочно избранной им меры пресечения.
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новости, грузия, убийство

Спецоперация в Цхнети: задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия

17:33 07.10.2021 (обновлено: 21:38 07.10.2021)
1622
© photo: Sputnik / StringerСпецоперация
Спецоперация - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Для задержания двух обвиняемых в убийстве в Цхнети была проведена спецоперация
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Обвиняемые в убийстве молодого программиста Ники Кварацхелия - Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе, задержаны во время спецоперации в Цхнети в заброшенном доме, сообщает МВД Грузии.
В сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" Нику Кварацхелия было выпущено десять пуль 15 сентября на одной из центральных улиц Тбилиси. Обвиняемые в убийстве были идентифицированы по записям видеокамер. Считалось, что Кавеладзе и Челидзе сразу после убийства покинули страну. С тех пор они находились в розыске.
Заказчик убийства может избавиться от исполнителей – предупреждает семья Нико Кварцхелия>>
По данным СМИ, разыскиваемые все это время скрывались в заброшенном доме в пригороде Тбилиси в поселке Цхнети.
Ако Челидзе и Георгию Кавиладзе грозит от 13 до 17 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
По версии следствия, они заранее планировали убийство и для этого арендовали автомобиль и приобрели оружие.
Сразу после задержания Челидзе и Кавиладзе отправятся в тюрьму до приговора на основании заочно избранной им меры пресечения.
1602010
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