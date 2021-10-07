https://sputnik-georgia.ru/20211007/spetsoperatsiya-v-tskhneti-zaderzhany-obvinyaemye-v-ubiystve-niki-kvaratskheliya--260328440.html

Спецоперация в Цхнети: задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия

Спецоперация в Цхнети: задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия

Для задержания двух обвиняемых в убийстве в Цхнети была проведена спецоперация 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T17:33+0400

2021-10-07T17:33+0400

2021-10-07T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Обвиняемые в убийстве молодого программиста Ники Кварацхелия - Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе, задержаны во время спецоперации в Цхнети в заброшенном доме, сообщает МВД Грузии.В сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" Нику Кварацхелия было выпущено десять пуль 15 сентября на одной из центральных улиц Тбилиси. Обвиняемые в убийстве были идентифицированы по записям видеокамер. Считалось, что Кавеладзе и Челидзе сразу после убийства покинули страну. С тех пор они находились в розыске.Заказчик убийства может избавиться от исполнителей – предупреждает семья Нико Кварцхелия>>По данным СМИ, разыскиваемые все это время скрывались в заброшенном доме в пригороде Тбилиси в поселке Цхнети.Ако Челидзе и Георгию Кавиладзе грозит от 13 до 17 лет за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.По версии следствия, они заранее планировали убийство и для этого арендовали автомобиль и приобрели оружие.Сразу после задержания Челидзе и Кавиладзе отправятся в тюрьму до приговора на основании заочно избранной им меры пресечения.

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