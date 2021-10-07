https://sputnik-georgia.ru/20211007/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zabita-furami-260332287.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к грузино-российской границе забита фурами

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к грузино-российской границе забита фурами

В Грузии ведут поиск альтернативных маршрутов для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и Средней Азии из соседних стран 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T19:45+0400

2021-10-07T19:45+0400

2021-10-07T19:45+0400

новости

грузия

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250989494_0:137:3279:1981_1920x0_80_0_0_1ba745d08e4b964a3012961b9a1c27ac.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Очередь грузовых машин выстроилась на дороге, ведущей к ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", расположенной на границе Грузии с Россией, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько тысяч фур скопились с грузинской стороны. Очередь грузовых машин на автомагистрали начинается вплоть от села Булачаури (район Душети) - это примерно в 130 километрах от грузино-российской границы.Причиной на этот раз не являются погодные условия. Еще вчера утром участок Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт из-за снега. Однако менее чем за три часа департаменту автомобильных дорог удалось расчистить дорогу и восстановить движение для всех видов автотранспорта.Разъяснение по поводу скопления машин ранее сделали в Службе доходов Минфина Грузии, заявив, что таможенные процедуры осуществляются с препятствиями из-за строительно-восстановительных работ на ТПП "Ларс" со стороны Российской Федерации.В Службе доходов также отметили, что после завершения строительных работ на российской стороне ТПП "Казбеги" заработает с полной нагрузкой в обычном режиме."Соответственно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляется беспрепятственно. По вышеуказанной причине, российская сторона не может обеспечить прием непрерывного потока международных грузов", - отмечено в заявлении Службы доходов.При этом, в ведомстве отмечают, что ТПП "Казбеги" работает в круглосуточном режиме и за сутки может обслуживать более 1000 грузовых автомобилей.Кроме того, из-за сложившейся ситуации, Служба доходов вместе с другими государственными ведомствами работает активно для устранения очередей, чтобы определить альтернативные маршруты для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и Средней Азии из соседних стран.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211006/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-260276051.html

https://sputnik-georgia.ru/20210920/propusknaya-sposobnost-kpp-verkhniy-lars-k-2022-godu-uvelichitsya-v-65-raz-259744732.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, дороги