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"Верхний Ларс" сегодня: дорога к грузино-российской границе забита фурами
"Верхний Ларс" сегодня: дорога к грузино-российской границе забита фурами
В Грузии ведут поиск альтернативных маршрутов для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и Средней Азии из соседних стран 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T19:45+0400
2021-10-07T19:45+0400
новости
грузия
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
дороги
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Очередь грузовых машин выстроилась на дороге, ведущей к ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", расположенной на границе Грузии с Россией, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Несколько тысяч фур скопились с грузинской стороны. Очередь грузовых машин на автомагистрали начинается вплоть от села Булачаури (район Душети) - это примерно в 130 километрах от грузино-российской границы.Причиной на этот раз не являются погодные условия. Еще вчера утром участок Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт из-за снега. Однако менее чем за три часа департаменту автомобильных дорог удалось расчистить дорогу и восстановить движение для всех видов автотранспорта.Разъяснение по поводу скопления машин ранее сделали в Службе доходов Минфина Грузии, заявив, что таможенные процедуры осуществляются с препятствиями из-за строительно-восстановительных работ на ТПП "Ларс" со стороны Российской Федерации.В Службе доходов также отметили, что после завершения строительных работ на российской стороне ТПП "Казбеги" заработает с полной нагрузкой в обычном режиме."Соответственно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляется беспрепятственно. По вышеуказанной причине, российская сторона не может обеспечить прием непрерывного потока международных грузов", - отмечено в заявлении Службы доходов.При этом, в ведомстве отмечают, что ТПП "Казбеги" работает в круглосуточном режиме и за сутки может обслуживать более 1000 грузовых автомобилей.Кроме того, из-за сложившейся ситуации, Служба доходов вместе с другими государственными ведомствами работает активно для устранения очередей, чтобы определить альтернативные маршруты для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и Средней Азии из соседних стран.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, дороги

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к грузино-российской границе забита фурами

19:45 07.10.2021
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© photo: Sputnik /  / Перейти в фотобанкВоенно-Грузинская дорога - трейлеры
Военно-Грузинская дорога - трейлеры - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: Sputnik /
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В Грузии ведут поиск альтернативных маршрутов для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и Средней Азии из соседних стран
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Очередь грузовых машин выстроилась на дороге, ведущей к ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", расположенной на границе Грузии с Россией, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Несколько тысяч фур скопились с грузинской стороны. Очередь грузовых машин на автомагистрали начинается вплоть от села Булачаури (район Душети) - это примерно в 130 километрах от грузино-российской границы.
Причиной на этот раз не являются погодные условия. Еще вчера утром участок Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт из-за снега. Однако менее чем за три часа департаменту автомобильных дорог удалось расчистить дорогу и восстановить движение для всех видов автотранспорта.
Разъяснение по поводу скопления машин ранее сделали в Службе доходов Минфина Грузии, заявив, что таможенные процедуры осуществляются с препятствиями из-за строительно-восстановительных работ на ТПП "Ларс" со стороны Российской Федерации.
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В Службе доходов также отметили, что после завершения строительных работ на российской стороне ТПП "Казбеги" заработает с полной нагрузкой в обычном режиме.
"Соответственно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляется беспрепятственно. По вышеуказанной причине, российская сторона не может обеспечить прием непрерывного потока международных грузов", - отмечено в заявлении Службы доходов.
При этом, в ведомстве отмечают, что ТПП "Казбеги" работает в круглосуточном режиме и за сутки может обслуживать более 1000 грузовых автомобилей.
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Кроме того, из-за сложившейся ситуации, Служба доходов вместе с другими государственными ведомствами работает активно для устранения очередей, чтобы определить альтернативные маршруты для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и Средней Азии из соседних стран.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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