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Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО о высылке российских дипломатов
Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО о высылке российских дипломатов
Российская стороны предпримет ответные меры, подчеркнула Захарова 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T19:13+0400
2021-10-07T21:20+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение НАТО лишить аккредитации сотрудников представительства России при НАТО не стало неожиданностью для Москвы, передает РИА Новости.Она отметила, что численность российского представительства в НАТО уже сокращалась и в 2015, и в 2018 годах.Захарова заявила, что Москва ответит на решение НАТО выслать сотрудников российского постпредства, ответные меры прорабатываются."Я бы хотела привести еще один факт, еще одно доказательство того, что действия, поступки и заявления НАТО являются и безосновательными, и лицемерными... Натовцы не раз, в том числе, кстати, и буквально недавно, просили назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили", - отметила Захарова.Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, отметила Захаорова."Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют... Данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне их таких озвученных тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета Россия-НАТО и много другого, что было в последнее время опубликовано", - добавила Захарова.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, нато, мария захарова

Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО о высылке российских дипломатов

19:13 07.10.2021 (обновлено: 21:20 07.10.2021)
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© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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Российская стороны предпримет ответные меры, подчеркнула Захарова
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение НАТО лишить аккредитации сотрудников представительства России при НАТО не стало неожиданностью для Москвы, передает РИА Новости.
Она отметила, что численность российского представительства в НАТО уже сокращалась и в 2015, и в 2018 годах.
"Официально российскую сторону уведомили об этом 6 октября. Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным. Удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова заявила, что Москва ответит на решение НАТО выслать сотрудников российского постпредства, ответные меры прорабатываются.
"Я бы хотела привести еще один факт, еще одно доказательство того, что действия, поступки и заявления НАТО являются и безосновательными, и лицемерными... Натовцы не раз, в том числе, кстати, и буквально недавно, просили назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили", - отметила Захарова.
Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, отметила Захаорова.
"Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют... Данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне их таких озвученных тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета Россия-НАТО и много другого, что было в последнее время опубликовано", - добавила Захарова.
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НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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