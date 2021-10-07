https://sputnik-georgia.ru/20211007/zakharova-nazvala-bestseremonnym-reshenie-nato-o-vysylke-rossiyskikh-diplomatov-260329609.html

Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО о высылке российских дипломатов

Захарова назвала бесцеремонным решение НАТО о высылке российских дипломатов

Российская стороны предпримет ответные меры, подчеркнула Захарова 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T19:13+0400

2021-10-07T19:13+0400

2021-10-07T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение НАТО лишить аккредитации сотрудников представительства России при НАТО не стало неожиданностью для Москвы, передает РИА Новости.Она отметила, что численность российского представительства в НАТО уже сокращалась и в 2015, и в 2018 годах.Захарова заявила, что Москва ответит на решение НАТО выслать сотрудников российского постпредства, ответные меры прорабатываются."Я бы хотела привести еще один факт, еще одно доказательство того, что действия, поступки и заявления НАТО являются и безосновательными, и лицемерными... Натовцы не раз, в том числе, кстати, и буквально недавно, просили назначить в Брюсселе российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили", - отметила Захарова.Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, отметила Захаорова."Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют... Данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне их таких озвученных тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета Россия-НАТО и много другого, что было в последнее время опубликовано", - добавила Захарова.НАТО ранее подтвердила, что отозвала аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократила число аккредитаций для РФ до 10.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210925/lavrov-na-vstreche-so-stoltenbergom-rossiya-ne-budet-vstupat-v-nato-259885186.html

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россия, новости, в мире, нато, мария захарова