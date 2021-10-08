https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruppa-mgzavrebi-otmetit-cvoe-15-letie-kontsertami-v-moskve-i-sankt-peterburge-260257681.html
Группа "Мгзавреби" отметит cвое 15-летие концертами в Москве и Санкт-Петербурге
Группа "Мгзавреби" отметит cвое 15-летие концертами в Москве и Санкт-Петербурге
Попасть на выступление грузинских музыкантов в связи с пандемией коронавируса можно будет только со специальным QR-кодом 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T08:40+0400
2021-10-08T08:40+0400
2021-10-08T08:40+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" отметит свое 15-летие концертами в Санкт-Петербурге и Москве.Выступление в Северной столице России состоится 25 ноября, а в Москве – 26 ноября."Я хочу, чтобы мы все вместе вспомнили, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе!" – комментирует предстоящий концерт солист группы Гиги Дедаламазишвили.В связи с пандемией коронавируса на концерте будут действовать особые правила. Чтобы попасть на мероприятие, понадобится специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность.Получить QR-код можно, если человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев, сдал и получил отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получил сертификат о вакцинации.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине и в других странах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, москва, санкт-петербург, группа "мгзавреби", музыка, грузинский шоу-бизнес
Группа "Мгзавреби" отметит cвое 15-летие концертами в Москве и Санкт-Петербурге
Попасть на выступление грузинских музыкантов в связи с пандемией коронавируса можно будет только со специальным QR-кодом
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" отметит свое 15-летие концертами в Санкт-Петербурге и Москве.
Выступление в Северной столице России состоится 25 ноября, а в Москве – 26 ноября.
"Я хочу, чтобы мы все вместе вспомнили, что произошло за эти 15 лет, поблагодарили друг друга и отпраздновали день рождения во всей красе!" – комментирует предстоящий концерт солист группы Гиги Дедаламазишвили.
В связи с пандемией коронавируса на концерте будут действовать особые правила. Чтобы попасть на мероприятие, понадобится специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность.
Получить QR-код можно, если человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев, сдал и получил отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получил сертификат о вакцинации.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине и в других странах.
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