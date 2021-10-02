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Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
Песни коллектива мгновенно становятся хитами, этого же фанаты A'Studio ждут и в этот раз 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T14:04+0400
2021-10-02T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
a'studio
грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Группа A'Studio, солисткой которой является певица грузинского происхождения Кети Топурия, готовит для слушателей новый альбом.Топурия в интервью URA.RU отметила, что коллектив работает над новым альбомом, который выйдет в свет в скором времени."Сейчас мы записываем новый альбом. В скором времени планируем его выпустить. Ориентировочно через месяца два или три, наверное. Параллельно у нас концертная деятельность, которая потихоньку восстанавливается. Можно сказать, что практически вошла в привычное русло. Надеюсь, что больше такого как в пандемию не будет", – надеется Топурия.Несмотря на то, что в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз, певице быстро удалось вернуть прежнюю форму. Также артистка быстро вернулась в привычный график работы, поэтому артистку чаще можно увидеть на мероприятиях и концертах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, a'studio, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом

14:04 02.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия, X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
Кети Топурия, X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Песни коллектива мгновенно становятся хитами, этого же фанаты A'Studio ждут и в этот раз
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Группа A'Studio, солисткой которой является певица грузинского происхождения Кети Топурия, готовит для слушателей новый альбом.
Топурия в интервью URA.RU отметила, что коллектив работает над новым альбомом, который выйдет в свет в скором времени.
"Сейчас мы записываем новый альбом. В скором времени планируем его выпустить. Ориентировочно через месяца два или три, наверное. Параллельно у нас концертная деятельность, которая потихоньку восстанавливается. Можно сказать, что практически вошла в привычное русло. Надеюсь, что больше такого как в пандемию не будет", – надеется Топурия.
Несмотря на то, что в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз, певице быстро удалось вернуть прежнюю форму. Также артистка быстро вернулась в привычный график работы, поэтому артистку чаще можно увидеть на мероприятиях и концертах.
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