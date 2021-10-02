https://sputnik-georgia.ru/20211002/keti-topuriya-i-gruppa-astudio-gotovit-dlya-slushateley-novyy-albom-260011710.html

Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом

Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом

Песни коллектива мгновенно становятся хитами, этого же фанаты A'Studio ждут и в этот раз 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T14:04+0400

2021-10-02T14:04+0400

2021-10-02T14:04+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

кети топурия

a'studio

грузинский шоу-бизнес

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251817408_0:127:2841:1725_1920x0_80_0_0_19ff98f34445319bffa677b11352f75c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Группа A'Studio, солисткой которой является певица грузинского происхождения Кети Топурия, готовит для слушателей новый альбом.Топурия в интервью URA.RU отметила, что коллектив работает над новым альбомом, который выйдет в свет в скором времени."Сейчас мы записываем новый альбом. В скором времени планируем его выпустить. Ориентировочно через месяца два или три, наверное. Параллельно у нас концертная деятельность, которая потихоньку восстанавливается. Можно сказать, что практически вошла в привычное русло. Надеюсь, что больше такого как в пандемию не будет", – надеется Топурия.Несмотря на то, что в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз, певице быстро удалось вернуть прежнюю форму. Также артистка быстро вернулась в привычный график работы, поэтому артистку чаще можно увидеть на мероприятиях и концертах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кети топурия, a'studio, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес