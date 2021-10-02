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Кети Топурия и группа A'Studio готовит для слушателей новый альбом
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКети Топурия, X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Песни коллектива мгновенно становятся хитами, этого же фанаты A'Studio ждут и в этот раз
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Группа A'Studio, солисткой которой является певица грузинского происхождения Кети Топурия, готовит для слушателей новый альбом.
Топурия в интервью URA.RU отметила, что коллектив работает над новым альбомом, который выйдет в свет в скором времени.
"Сейчас мы записываем новый альбом. В скором времени планируем его выпустить. Ориентировочно через месяца два или три, наверное. Параллельно у нас концертная деятельность, которая потихоньку восстанавливается. Можно сказать, что практически вошла в привычное русло. Надеюсь, что больше такого как в пандемию не будет", – надеется Топурия.
Несмотря на то, что в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз, певице быстро удалось вернуть прежнюю форму. Также артистка быстро вернулась в привычный график работы, поэтому артистку чаще можно увидеть на мероприятиях и концертах.
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