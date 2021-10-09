Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211009/morgenshtern-i-dilara-perestali-nosit-obruchalnye-koltsa-260343440.html
Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца
Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца
Поклонники заподозрили звездную пару в дефиците общения и Дилара решила все объяснить 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T07:15+0400
2021-10-09T07:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/13/252069318_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ab58639fc0983abb8a22eaab91156672.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина не носят обручальные кольца, об этом Дилара рассказала в своем Instagram.Поклонники задавали вопросы Диларе, почему пара проводит так мало времени друг с другом и не всегда выходят в свет вместе. Судя по всему, девушка разозлилась, увидев подобные вопросы, и записала видео, ответив поклонникам."Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе? Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже", – сказала Дилара.Моргенштерн и Дилара познакомились еще до большой популярности рэпера в 2017 году. У пары бывали сложные периоды в отношениях. На какое-то время они даже расстались, однако этим летом Алишер и Дилара поженились.Были приглашены многие артисты, блогеры. В общем, свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/13/252069318_0:0:1500:1126_1920x0_80_0_0_0ec438968f31ac57c3ae1e8be0e5c790.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца

07:15 09.10.2021
680
© Instagram / Influesii Блогер Дилара Зинатуллина и Моргенштерн
Блогер Дилара Зинатуллина и Моргенштерн - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© Instagram / Influesii
Поклонники заподозрили звездную пару в дефиците общения и Дилара решила все объяснить
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина не носят обручальные кольца, об этом Дилара рассказала в своем Instagram.
Поклонники задавали вопросы Диларе, почему пара проводит так мало времени друг с другом и не всегда выходят в свет вместе. Судя по всему, девушка разозлилась, увидев подобные вопросы, и записала видео, ответив поклонникам.
"Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе? Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже", – сказала Дилара.
Моргенштерн и Дилара познакомились еще до большой популярности рэпера в 2017 году. У пары бывали сложные периоды в отношениях. На какое-то время они даже расстались, однако этим летом Алишер и Дилара поженились.
Были приглашены многие артисты, блогеры. В общем, свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
Читайте также:
"Сложно жить": жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию
"У меня есть другая": Моргенштерн прилюдно бросил свою "любимую"
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми
13:40Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
13:28С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент
13:15Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
12:57Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
11:54В Грузии 11 октября объявлено днем траура
11:35Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:31Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время
11:16Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
11:04У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
10:46В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:40"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили
10:25Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:04Курс лари на субботу – 3,1298 GEL/$1
09:52Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
09:35Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми
09:01Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика
08:15Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти