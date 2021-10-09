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Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца
Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца
Поклонники заподозрили звездную пару в дефиците общения и Дилара решила все объяснить 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T07:15+0400
2021-10-09T07:15+0400
2021-10-09T07:15+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина не носят обручальные кольца, об этом Дилара рассказала в своем Instagram.Поклонники задавали вопросы Диларе, почему пара проводит так мало времени друг с другом и не всегда выходят в свет вместе. Судя по всему, девушка разозлилась, увидев подобные вопросы, и записала видео, ответив поклонникам."Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе? Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже", – сказала Дилара.Моргенштерн и Дилара познакомились еще до большой популярности рэпера в 2017 году. У пары бывали сложные периоды в отношениях. На какое-то время они даже расстались, однако этим летом Алишер и Дилара поженились.Были приглашены многие артисты, блогеры. В общем, свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Моргенштерн и Дилара перестали носить обручальные кольца
Поклонники заподозрили звездную пару в дефиците общения и Дилара решила все объяснить
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара Зинатуллина не носят обручальные кольца, об этом Дилара рассказала в своем Instagram.
Поклонники задавали вопросы Диларе, почему пара проводит так мало времени друг с другом и не всегда выходят в свет вместе. Судя по всему, девушка разозлилась, увидев подобные вопросы, и записала видео, ответив поклонникам.
"Не понимаю, почему мы с Алишером всегда должны быть вместе? Мы только что были в кино, потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, я еще кольцо не ношу, и Алишер тоже", – сказала Дилара.
Моргенштерн и Дилара познакомились еще до большой популярности рэпера в 2017 году. У пары бывали сложные периоды в отношениях. На какое-то время они даже расстались, однако этим летом Алишер и Дилара поженились.
Были приглашены многие артисты, блогеры. В общем, свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
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