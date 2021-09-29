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"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
Похоже, даже в новоиспеченной семье Моргенштерна-Зинатуллиной уже меряются финансовыми доходами 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T07:08+0400
2021-09-29T07:08+0400
2021-09-29T07:08+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Супруга популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина похвасталась своим доходом, назвав себя миллионершей.В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную >>>Девушка выложила фото в сторис в соцсети с шутливой надписью: "Прикиньте, только сейчас поняла, что я миллионерша: еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды".Хейтеры вмиг пришли "на помощь", чтобы напомнить, что лишь Моргенштерн приносит доход. Всем известно о баснословных заработках рэпера и также тратах. Однако Дилара отметила, что и у нее в кошельке не пусто.Стоит отметить, что у Дилары Зинатуллиной достаточное количество подписчиков, чтобы хорошо зарабатывать на рекламе.Многие считают, что Дилара в отношениях в Моргенштерном лишь из-за денег, но верные поклонники помнят, что девушка начала с ним отношения еще до того, как он стал известным и стал зарабатывать миллионы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
Похоже, даже в новоиспеченной семье Моргенштерна-Зинатуллиной уже меряются финансовыми доходами
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Супруга популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина похвасталась своим доходом, назвав себя миллионершей.
Девушка выложила фото в сторис в соцсети с шутливой надписью: "Прикиньте, только сейчас поняла, что я миллионерша: еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды".
Хейтеры вмиг пришли "на помощь", чтобы напомнить, что лишь Моргенштерн приносит доход. Всем известно о баснословных заработках рэпера и также тратах. Однако Дилара отметила, что и у нее в кошельке не пусто.
"Не обижайте моего мужа. Он – долларовый миллионер, а я пока его догоняю", – ответила Дилара.
Стоит отметить, что у Дилары Зинатуллиной достаточное количество подписчиков, чтобы хорошо зарабатывать на рекламе.
Многие считают, что Дилара в отношениях в Моргенштерном лишь из-за денег, но верные поклонники помнят, что девушка начала с ним отношения еще до того, как он стал известным и стал зарабатывать миллионы.
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