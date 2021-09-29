Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210929/muzh--millioner-a-ya-ego-poka-dogonyayu--zhena-morgenshterna-pokhvastalas-dengami-259974453.html
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами
Похоже, даже в новоиспеченной семье Моргенштерна-Зинатуллиной уже меряются финансовыми доходами 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T07:08+0400
2021-09-29T07:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300765_0:118:1501:962_1920x0_80_0_0_e9960ad8345adfa6332533b03e05130d.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Супруга популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина похвасталась своим доходом, назвав себя миллионершей.В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную &gt;&gt;&gt;Девушка выложила фото в сторис в соцсети с шутливой надписью: "Прикиньте, только сейчас поняла, что я миллионерша: еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды".Хейтеры вмиг пришли "на помощь", чтобы напомнить, что лишь Моргенштерн приносит доход. Всем известно о баснословных заработках рэпера и также тратах. Однако Дилара отметила, что и у нее в кошельке не пусто.Стоит отметить, что у Дилары Зинатуллиной достаточное количество подписчиков, чтобы хорошо зарабатывать на рекламе.Многие считают, что Дилара в отношениях в Моргенштерном лишь из-за денег, но верные поклонники помнят, что девушка начала с ним отношения еще до того, как он стал известным и стал зарабатывать миллионы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300765_30:0:1469:1079_1920x0_80_0_0_b7501538b9450c5ee8d70903f47b4fb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами

07:08 29.09.2021
127
© photo: Morgen_Shtern / InstagramРэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: Morgen_Shtern / Instagram
Похоже, даже в новоиспеченной семье Моргенштерна-Зинатуллиной уже меряются финансовыми доходами
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Супруга популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина похвасталась своим доходом, назвав себя миллионершей.
В рот фанатам только лучшее: Моргенштерн открыл бургерную >>>
Девушка выложила фото в сторис в соцсети с шутливой надписью: "Прикиньте, только сейчас поняла, что я миллионерша: еду мыться в спортзал, потому что дома нет горячей воды".
Хейтеры вмиг пришли "на помощь", чтобы напомнить, что лишь Моргенштерн приносит доход. Всем известно о баснословных заработках рэпера и также тратах. Однако Дилара отметила, что и у нее в кошельке не пусто.

"Не обижайте моего мужа. Он – долларовый миллионер, а я пока его догоняю", – ответила Дилара.

Стоит отметить, что у Дилары Зинатуллиной достаточное количество подписчиков, чтобы хорошо зарабатывать на рекламе.
Многие считают, что Дилара в отношениях в Моргенштерном лишь из-за денег, но верные поклонники помнят, что девушка начала с ним отношения еще до того, как он стал известным и стал зарабатывать миллионы.
Читайте также:
Адвокат ответил на обвинения в адрес рэпера Моргенштерна после стрельбы в вузе Перми
"Не потянет": Меладзе отказался от дуэта с Моргенштерном
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:32Выборы 2021: тбилисцев ждут новые кабины для голосования
07:01Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога
00:20Премьер-министр Грузии отправится с визитом в Баку
00:08Первый в регионе завод энергоэффективных стройматериалов открылся в Тбилиси
ВчераВыборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября
ВчераПремьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы
Вчера"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии
ВчераМужчина из Поти выиграл Porsche Taycan за голосование на парламентских выборах
ВчераДействующий мэр Тбилиси победит в первом же туре: новый опрос
ВчераОба немецких канала RT удалены YouTube без возможности восстановления
ВчераПрием заявок из Грузии на поступление в российские вузы в 2022 году открыт уже сейчас
Вчера"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
ВчераМомент стыковки модуля МКС "Наука" и корабля "Союз" - видео
ВчераЦИК Грузии не признал "кровавые" баннеры предвыборной рекламой
ВчераКакие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности
ВчераУжас для экологов и зрелище для туристов: как крошится ледник в Гренландии – фото
ВчераИскусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
ВчераМедики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
ВчераГотов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава
ВчераПредвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей