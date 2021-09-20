https://sputnik-georgia.ru/20210920/morgenshtern-nazval-zhenu-glavnoy-a-sebya--podkabluchnikom-259679560.html
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Я подкаблучник, как все нормальные русские мужики – признался скандальный рэпер 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T07:10+0400
2021-09-20T07:10+0400
2021-09-20T07:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн назвал себя подкаблучником в отношениях с женой Диларой Зинатуллиной.Моргенштерн во второй раз стал гостем YouTube-шоу "Что было дальше". Там он раскрыл небольшую подробность из личной жизни. На вопрос о том, кто в доме хозяин, 23-летний Алишер уверенно сказал, что его жена. Репер очень счастлив в браке с Диларой Зинатуллиной."Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник", – сказал Алишер.Самый эпатажный исполнитель российской эстрады этим летом стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна – эпатаж на эпатаже.Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких недель.Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности.Читайте также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российский рубль, моргенштерн, дилара зинатуллина
Моргенштерн назвал жену главной, а себя – подкаблучником
Я подкаблучник, как все нормальные русские мужики – признался скандальный рэпер
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн назвал себя подкаблучником в отношениях с женой Диларой Зинатуллиной.
Моргенштерн во второй раз стал гостем YouTube-шоу "Что было дальше". Там он раскрыл небольшую подробность из личной жизни. На вопрос о том, кто в доме хозяин, 23-летний Алишер уверенно сказал, что его жена. Репер очень счастлив в браке с Диларой Зинатуллиной.
"Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник", – сказал Алишер.
Самый эпатажный исполнитель российской эстрады этим летом стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна – эпатаж на эпатаже.
Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких недель.
Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности.
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