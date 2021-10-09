https://sputnik-georgia.ru/20211009/otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-gruziya-gretsiya-sudi-bolelschiki-vremya-260383455.html

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время

Между собой соперники встречались семь раз в официальных матчах и на счету сборной Грузии ни одной победы 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T11:31+0400

2021-10-09T11:31+0400

2021-10-09T11:31+0400

греция

футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Греции состоится 9 октября в Батуми. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Обслуживать встречу будет бригада судей из Литвы. Главный арбитр – Донатас Румсас; его помощники на бровках – Александр Радиус и Довидас Судзледелис; резервный судья – Робертас Смитас. А вот работать на VAR будет представитель Нидерландов – Йохем Кампхуис.В пяти матчах отборочной группы "D" сборная Грузии набрала одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе. Что касается Греции, то в четырех проведенных матчах "эллины" не потерпели ни одного поражения (три ничьи и одна победа) и с шестью очками располагаются на третьем месте в группе.Матч в Батуми смогут посетить порядка семи тысяч болельщиков. Это 33 процента от общей вместимости стадиона. Данное решение вызвано ковид-ограничениями. При этом, чтобы попасть на стадион, необходимо предоставить: справку о полной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или отрицательный ответ на наличие антител, сделанный в течение 24 часов, или справку о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.Между собой соперники встречались семь раз в официальных матчах и на счету сборной Грузии ни одной победы – две ничьи и пять поражений. Самый крупный счет был зафиксирован в отборочной кампании на ЕВРО-00, когда Греция победила 3:0.Общая разница забитых и пропущенных мячей, речь идет об официальных встречах, 13:5 в пользу Греции – "эллины" забивали в ворота Грузии в каждой игре. Стоит также отметить, что в пяти из семи случаев в матче забивалось два-три гола и такое же количество раз соперники обменивались забитыми мячами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruziya--gretsiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260368534.html

https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruziya--gretsiya-interesnye-fakty-pered-otborochnym-matchem-chm-2022-po-futbolu-260378930.html

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греция, футбол, сборная грузии по футболу