https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruziya--gretsiya-interesnye-fakty-pered-otborochnym-matchem-chm-2022-po-futbolu-260378930.html

Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу

Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Греции состоится 9 октября в Батуми. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени 08.10.2021, Sputnik Грузия

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греция

футбол

сборная грузии по футболу

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Предстоящая встреча для хозяев, с турнирной точки зрения, не имеет никакого значения. В пяти проведенных матчах сборная Грузии набрала только одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1), занимает последнее место в группе "D" и потеряла шансы даже на второе место.Но есть одно "но" - матч пройдет при болельщиках. Пусть их будет всего около семи тысяч, из-за ковид-ограничений, но они будут. Сборная Грузии должна, в первую очередь, сыграть для них, чтобы реабилитироваться за неудачные матчи в сентябре. Да и главному тренеру национальной команды – Вилли Саньолю, пора начинать увеличивать актив, а не наращивать пассив.Тренер сборной Грузии по футболу: "Сейчас мы выглядим лучше, чем в сентябре" >>Безусловно, матч против Греции не будет простым и Грузия в этой паре далеко не фаворит. Об этом свидетельствуют некоторые факты:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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грузия, греция, футбол, сборная грузии по футболу