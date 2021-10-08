Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruziya--gretsiya-interesnye-fakty-pered-otborochnym-matchem-chm-2022-po-futbolu-260378930.html
Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу
Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Греции состоится 9 октября в Батуми. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T22:53+0400
2021-10-08T23:57+0400
грузия
греция
футбол
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251277264_0:0:1830:1029_1920x0_80_0_0_7ae9cb1c7f25837ef3888386cb841d43.jpg
Предстоящая встреча для хозяев, с турнирной точки зрения, не имеет никакого значения. В пяти проведенных матчах сборная Грузии набрала только одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1), занимает последнее место в группе "D" и потеряла шансы даже на второе место.Но есть одно "но" - матч пройдет при болельщиках. Пусть их будет всего около семи тысяч, из-за ковид-ограничений, но они будут. Сборная Грузии должна, в первую очередь, сыграть для них, чтобы реабилитироваться за неудачные матчи в сентябре. Да и главному тренеру национальной команды – Вилли Саньолю, пора начинать увеличивать актив, а не наращивать пассив.Тренер сборной Грузии по футболу: "Сейчас мы выглядим лучше, чем в сентябре" &gt;&gt;Безусловно, матч против Греции не будет простым и Грузия в этой паре далеко не фаворит. Об этом свидетельствуют некоторые факты:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
греция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251277264_137:0:1830:1270_1920x0_80_0_0_a90ab9b40bc0943143b06ff123345ce3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, греция, футбол, сборная грузии по футболу

Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу

22:53 08.10.2021 (обновлено: 23:57 08.10.2021)
249
© photo: Georgian Football Federation / FBСборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022
Сборная Грузии и Швеции в первом отборочном матче ЧМ-2022 - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Georgian Football Federation / FB
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Греции состоится 9 октября в Батуми. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени
Предстоящая встреча для хозяев, с турнирной точки зрения, не имеет никакого значения. В пяти проведенных матчах сборная Грузии набрала только одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1), занимает последнее место в группе "D" и потеряла шансы даже на второе место.
Но есть одно "но" - матч пройдет при болельщиках. Пусть их будет всего около семи тысяч, из-за ковид-ограничений, но они будут. Сборная Грузии должна, в первую очередь, сыграть для них, чтобы реабилитироваться за неудачные матчи в сентябре. Да и главному тренеру национальной команды – Вилли Саньолю, пора начинать увеличивать актив, а не наращивать пассив.
Тренер сборной Грузии по футболу: "Сейчас мы выглядим лучше, чем в сентябре" >>
Безусловно, матч против Греции не будет простым и Грузия в этой паре далеко не фаворит. Об этом свидетельствуют некоторые факты:
сборные встречались между собой восемь раз (семь официальных встреч и одна товарищеская), и Грузия не одержала ни одной победы – две ничьи при шести поражениях,
подопечные Вилли Саньоля подходят к матчу с Грецией, проиграв четыре встречи подряд (две официальные и две товарищеские). В этих играх грузинские футболисты забили только один гол,
Саньоль, находясь на посту главного тренера сборной, еще не выиграл ни одного официального матча,
в отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не побеждает уже 22 игры подряд. Последний успех датирован сентябрем 2012 года. Серия длится уже девять лет и один месяц,
из 37 последних отборочных матчей на ЧМ сборная Грузии выиграла только одну встречу,
в пяти из последних семи отборочных матчей ЧМ сборная Грузии не смогла забить,
капитан сборной Грузии Джаба Канкава проведет 100 матч за национальную сборную и сравняется по этому показателю с нынешним президентом ФФГ – Леваном Кобиашвили,
сборная Греции остается единственной командой в группе "B", не потерпевшей ни одного поражения (три ничьи и одна победа).

Читайте также:

Грузия – Греция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
На футбольный матч сборных Грузии и Греции в Батуми все билеты проданы
Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми
13:40Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
13:28С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент
13:15Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
12:57Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
11:54В Грузии 11 октября объявлено днем траура
11:35Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:31Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время
11:16Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
11:04У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
10:46В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:40"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили
10:25Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:04Курс лари на субботу – 3,1298 GEL/$1
09:52Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
09:35Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми
09:01Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика
08:15Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти