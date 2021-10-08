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Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу
Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Греции состоится 9 октября в Батуми. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T22:53+0400
2021-10-08T22:53+0400
2021-10-08T23:57+0400
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греция
футбол
сборная грузии по футболу
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Предстоящая встреча для хозяев, с турнирной точки зрения, не имеет никакого значения. В пяти проведенных матчах сборная Грузии набрала только одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1), занимает последнее место в группе "D" и потеряла шансы даже на второе место.Но есть одно "но" - матч пройдет при болельщиках. Пусть их будет всего около семи тысяч, из-за ковид-ограничений, но они будут. Сборная Грузии должна, в первую очередь, сыграть для них, чтобы реабилитироваться за неудачные матчи в сентябре. Да и главному тренеру национальной команды – Вилли Саньолю, пора начинать увеличивать актив, а не наращивать пассив.Тренер сборной Грузии по футболу: "Сейчас мы выглядим лучше, чем в сентябре" >>Безусловно, матч против Греции не будет простым и Грузия в этой паре далеко не фаворит. Об этом свидетельствуют некоторые факты:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
грузия, греция, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия – Греция: интересные факты перед отборочным матчем ЧМ-2022 по футболу
22:53 08.10.2021 (обновлено: 23:57 08.10.2021)
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Греции состоится 9 октября в Батуми. Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени
Предстоящая встреча для хозяев, с турнирной точки зрения, не имеет никакого значения. В пяти проведенных матчах сборная Грузии набрала только одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1), занимает последнее место в группе "D" и потеряла шансы даже на второе место.
Но есть одно "но" - матч пройдет при болельщиках. Пусть их будет всего около семи тысяч, из-за ковид-ограничений, но они будут. Сборная Грузии должна, в первую очередь, сыграть для них, чтобы реабилитироваться за неудачные матчи в сентябре. Да и главному тренеру национальной команды – Вилли Саньолю, пора начинать увеличивать актив, а не наращивать пассив.
Безусловно, матч против Греции не будет простым и Грузия в этой паре далеко не фаворит. Об этом свидетельствуют некоторые факты:
сборные встречались между собой восемь раз (семь официальных встреч и одна товарищеская), и Грузия не одержала ни одной победы – две ничьи при шести поражениях,
подопечные Вилли Саньоля подходят к матчу с Грецией, проиграв четыре встречи подряд (две официальные и две товарищеские). В этих играх грузинские футболисты забили только один гол,
Саньоль, находясь на посту главного тренера сборной, еще не выиграл ни одного официального матча,
в отборочных матчах ЧМ сборная Грузии не побеждает уже 22 игры подряд. Последний успех датирован сентябрем 2012 года. Серия длится уже девять лет и один месяц,
из 37 последних отборочных матчей на ЧМ сборная Грузии выиграла только одну встречу,
в пяти из последних семи отборочных матчей ЧМ сборная Грузии не смогла забить,
капитан сборной Грузии Джаба Канкава проведет 100 матч за национальную сборную и сравняется по этому показателю с нынешним президентом ФФГ – Леваном Кобиашвили,
сборная Греции остается единственной командой в группе "B", не потерпевшей ни одного поражения (три ничьи и одна победа).
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