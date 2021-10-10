https://sputnik-georgia.ru/20211010/blondinka-megan-foks-rezko-smenila-imidzh-i-udivila-novym-tsvetom-volos-260393851.html

Блондинка! Меган Фокс резко сменила имидж и удивила новым цветом волос

Блондинка! Меган Фокс резко сменила имидж и удивила новым цветом волос

Актриса решила совершить преображение ради съемок в новом фильме. Глядя на новые снимки звезды, поклонники не могут поверить, что это Меган! 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T13:03+0400

2021-10-10T13:03+0400

2021-10-10T16:02+0400

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меган фокс

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская актриса Меган Фокс резко сменила имидж и удивила поклонников: ради съемок в новом фильме, звезда превратилась в блондинку.Фанаты привыкли видеть Фокс в образе жгучей брюнетки, но ради нового проекта звезда решила распрощаться с привычным цветом волос. В своем Инстаграм Меган поделилась результатами неожиданного преображения и вызвала ажиотаж в Сети.На новом снимке в соцсетях Фокс выглядит неузнаваемой: звезда покрасилась в пепельный блонд, но оставила свои темные корни."Так выглядит ребенок дьявола. Встретимся весной 2022 года", - подписала кадр Фокс.Стало известно, что звезда получила роль в новом фильме "Бонни и Клайд". Режиссер проекта Чед Верди хочет снять современный ремейк на классическую историю о жизни серийных убийц.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды, меган фокс