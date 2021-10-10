Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Блондинка! Меган Фокс резко сменила имидж и удивила новым цветом волос
13:03 10.10.2021 (обновлено: 16:02 10.10.2021)
204
© AP Photo / Chris PizzelloМеган Фокс
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса решила совершить преображение ради съемок в новом фильме. Глядя на новые снимки звезды, поклонники не могут поверить, что это Меган!
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская актриса Меган Фокс резко сменила имидж и удивила поклонников: ради съемок в новом фильме, звезда превратилась в блондинку.
Фанаты привыкли видеть Фокс в образе жгучей брюнетки, но ради нового проекта звезда решила распрощаться с привычным цветом волос. В своем Инстаграм Меган поделилась результатами неожиданного преображения и вызвала ажиотаж в Сети.
На новом снимке в соцсетях Фокс выглядит неузнаваемой: звезда покрасилась в пепельный блонд, но оставила свои темные корни.
"Так выглядит ребенок дьявола. Встретимся весной 2022 года", - подписала кадр Фокс.
Стало известно, что звезда получила роль в новом фильме "Бонни и Клайд". Режиссер проекта Чед Верди хочет снять современный ремейк на классическую историю о жизни серийных убийц.
Читайте также:
Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО
Отписка! Бойфренд Меган Фокс побрился налысо и разозлил актрису
"Сногсшибательно!"- Меган Фокс в образе от грузинских дизайнеров свела с ума фанатов
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.