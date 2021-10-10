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https://sputnik-georgia.ru/20211010/khvatit-zhrat-rabotat-idi-miro-raskritikovala-izbrannitsu-morgenshterna-260346719.html
"Хватит жрать, работать иди": Миро раскритиковала избранницу Моргенштерна
"Хватит жрать, работать иди": Миро раскритиковала избранницу Моргенштерна
Жена Алишера Моргенштерна на днях пожаловалась на осеннюю депрессию и сполна "огребла" от хейтеров 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T07:14+0400
2021-10-10T07:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Блогер Лена Миро резко высказалась по поводу слов супруги рэпера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной о ее депрессии.На днях Дилара призналась подписчикам, что она всегда плохо себя чувствует с окончанием лета, впадает в уныние. Эти слова и раскритиковала Миро, которая написала, что хорошо бы девушке начать следить за собой."И ничего-то девушке не хочется, кроме как жрать и тупить в сериалы. Ну, или что там она смотрит. И так уже толстая: фигура и овал (точнее, круг) лица — как у 40-летней тетки трудной судьбы. Была куколка — стала купчиха. Хуже стала, на мой взгляд, чем была. Значительно хуже. В отличие от Алишера, который похудел и привел в порядок зубы, добившаяся свадьбы Дилара "жрет и грустит", - пишет блогер.Миро посоветовала, по ее словам, располневшей после свадьбы Диларе скорее избавиться от хандры и взяться за свое тело, иначе ее ждет развод."Грусть лишь откладывается на жопе рытвинами целлюлита и заканчивается разводом, который у Диларки не за горами, если, конечно, не возьмет себя в руки, не выкинет в мусорку печеньки и не пойдет с когда-то свойственным ей мещанским азартом рубить и откладывать денежку. Короче, хватит жрать, куколка! Работать иди", — призвала Миро.Моргенштерн и Дилара познакомились еще до большой популярности рэпера в 2017 году. У пары бывали сложные периоды в отношениях – какое-то время они даже расстались, однако этим летом Алишер и Дилара поженились.На свадьбу приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Хватит жрать, работать иди": Миро раскритиковала избранницу Моргенштерна

07:14 10.10.2021
570
© Instagram / Influesiil Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© Instagram / Influesiil
Жена Алишера Моргенштерна на днях пожаловалась на осеннюю депрессию и сполна "огребла" от хейтеров
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Блогер Лена Миро резко высказалась по поводу слов супруги рэпера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной о ее депрессии.
На днях Дилара призналась подписчикам, что она всегда плохо себя чувствует с окончанием лета, впадает в уныние. Эти слова и раскритиковала Миро, которая написала, что хорошо бы девушке начать следить за собой.
"И ничего-то девушке не хочется, кроме как жрать и тупить в сериалы. Ну, или что там она смотрит. И так уже толстая: фигура и овал (точнее, круг) лица — как у 40-летней тетки трудной судьбы. Была куколка — стала купчиха. Хуже стала, на мой взгляд, чем была. Значительно хуже. В отличие от Алишера, который похудел и привел в порядок зубы, добившаяся свадьбы Дилара "жрет и грустит", - пишет блогер.
© Instagram / InfluesiiБлогер Дилара Зинатуллина
Блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Блогер Дилара Зинатуллина
© Instagram / Influesii
Миро посоветовала, по ее словам, располневшей после свадьбы Диларе скорее избавиться от хандры и взяться за свое тело, иначе ее ждет развод.
"Грусть лишь откладывается на жопе рытвинами целлюлита и заканчивается разводом, который у Диларки не за горами, если, конечно, не возьмет себя в руки, не выкинет в мусорку печеньки и не пойдет с когда-то свойственным ей мещанским азартом рубить и откладывать денежку. Короче, хватит жрать, куколка! Работать иди", — призвала Миро.
Моргенштерн и Дилара познакомились еще до большой популярности рэпера в 2017 году. У пары бывали сложные периоды в отношениях – какое-то время они даже расстались, однако этим летом Алишер и Дилара поженились.
На свадьбу приглашены были многие артисты, блогеры. В общем свадьба обошлась молодоженам в 10 миллионов рублей.
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