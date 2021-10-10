https://sputnik-georgia.ru/20211010/tsik-gruzii-vedet-borbu-s-dezinformatsiey-po-izbiratelnym-byulletenyam-260418620.html

ЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням

ЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням

ЦИК призвал всех воздержаться от распространения непроверенных и неточных данных, чтобы избирательная среда оставалась спокойной 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T21:43+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает стороны, участвующие в избирательном процессе, СМИ и общественных деятелей не распространять дезинформацию об избирательных бюллетенях, говорится в заявлении ЦИК.По данным ЦИК, лидером партии "Дроа" Элене Хоштария и рядом СМИ была распространена дезинформация о дополнительных бюллетенях в районной избирательной комиссии в Дидубе - "якобы туда попали избирательные бюллетени из районной комиссии в Мтацминда".Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса >>В ЦИК поясняют, что еще в день выборов 2 октября избирательная администрация обнародовала информацию о бюллетенях с дефектами, когда в типографии случайно смешали бюллетени из Дидубийского и Мтацминдского районов. Чтобы не останавливать процесс голосования, окружная избирательная комиссия решила рассматривать их в качестве бюллетеней для голосования в Дидубе. Информация была сразу же передана всем членам районной комиссии. Речь идет о бюллетенях, где жители выбирали мэра Тбилиси.Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария на своей странице в Facebook опубликовала информацию о якобы 20 бюллетенях из Мтацминдского районе, которые попали в урны для голосования в Дидубе.День голосования прошел в Грузии 2 октября. В этот день жители городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.ЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями >>ЦИК по своей инициативе пересчитал голоса уже на 360 избирательных участках, и только в 239 результаты оказались точными. Еще 194 участка пересчитали на основании жалоб, и в них также нашли небольшие неточности.Второй тур выборов в Грузии состоится в четвертую субботу после проведения первого тура - 30 октября.

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