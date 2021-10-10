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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211010/tsik-gruzii-vedet-borbu-s-dezinformatsiey-po-izbiratelnym-byulletenyam-260418620.html
ЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням
ЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням
ЦИК призвал всех воздержаться от распространения непроверенных и неточных данных, чтобы избирательная среда оставалась спокойной 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T21:43+0400
2021-10-10T23:31+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает стороны, участвующие в избирательном процессе, СМИ и общественных деятелей не распространять дезинформацию об избирательных бюллетенях, говорится в заявлении ЦИК.По данным ЦИК, лидером партии "Дроа" Элене Хоштария и рядом СМИ была распространена дезинформация о дополнительных бюллетенях в районной избирательной комиссии в Дидубе - "якобы туда попали избирательные бюллетени из районной комиссии в Мтацминда".Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса &gt;&gt;В ЦИК поясняют, что еще в день выборов 2 октября избирательная администрация обнародовала информацию о бюллетенях с дефектами, когда в типографии случайно смешали бюллетени из Дидубийского и Мтацминдского районов. Чтобы не останавливать процесс голосования, окружная избирательная комиссия решила рассматривать их в качестве бюллетеней для голосования в Дидубе. Информация была сразу же передана всем членам районной комиссии. Речь идет о бюллетенях, где жители выбирали мэра Тбилиси.Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария на своей странице в Facebook опубликовала информацию о якобы 20 бюллетенях из Мтацминдского районе, которые попали в урны для голосования в Дидубе.День голосования прошел в Грузии 2 октября. В этот день жители городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.ЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями &gt;&gt;ЦИК по своей инициативе пересчитал голоса уже на 360 избирательных участках, и только в 239 результаты оказались точными. Еще 194 участка пересчитали на основании жалоб, и в них также нашли небольшие неточности.Второй тур выборов в Грузии состоится в четвертую субботу после проведения первого тура - 30 октября.
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политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы, элене хоштария

ЦИК Грузии ведет борьбу с дезинформацией по избирательным бюллетеням

21:43 10.10.2021 (обновлено: 23:31 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК призвал всех воздержаться от распространения непроверенных и неточных данных, чтобы избирательная среда оставалась спокойной
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает стороны, участвующие в избирательном процессе, СМИ и общественных деятелей не распространять дезинформацию об избирательных бюллетенях, говорится в заявлении ЦИК.
По данным ЦИК, лидером партии "Дроа" Элене Хоштария и рядом СМИ была распространена дезинформация о дополнительных бюллетенях в районной избирательной комиссии в Дидубе - "якобы туда попали избирательные бюллетени из районной комиссии в Мтацминда".
Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса >>
В ЦИК поясняют, что еще в день выборов 2 октября избирательная администрация обнародовала информацию о бюллетенях с дефектами, когда в типографии случайно смешали бюллетени из Дидубийского и Мтацминдского районов. Чтобы не останавливать процесс голосования, окружная избирательная комиссия решила рассматривать их в качестве бюллетеней для голосования в Дидубе. Информация была сразу же передана всем членам районной комиссии. Речь идет о бюллетенях, где жители выбирали мэра Тбилиси.
"Мы неоднократно обращались к сторонам, вовлеченным в избирательный процесс, избирательным субъектам с призывом не распространять неверные и дезинформационные данные. Мы снова призываем всех воздержаться от распространения таких непроверенных и неточных данных, чтобы избирательная среда оставалась спокойной", - говорится в заявлении ЦИК.
Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария на своей странице в Facebook опубликовала информацию о якобы 20 бюллетенях из Мтацминдского районе, которые попали в урны для голосования в Дидубе.
День голосования прошел в Грузии 2 октября. В этот день жители городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
ЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями >>
ЦИК по своей инициативе пересчитал голоса уже на 360 избирательных участках, и только в 239 результаты оказались точными. Еще 194 участка пересчитали на основании жалоб, и в них также нашли небольшие неточности.
Второй тур выборов в Грузии состоится в четвертую субботу после проведения первого тура - 30 октября.
© SputnikВторой тур местных выборов в Грузии
Второй тур местных выборов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
Второй тур местных выборов в Грузии
© Sputnik
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