https://sputnik-georgia.ru/20211010/zaderzhannym-po-delu-ob-obrushenii-doma-v-batumi-ofitsialno-predyavleno-obvinenie-260413564.html

Задержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение

Задержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение

Прокуратура в ближайшее время обратится в Батумский городской суд для избрания обвиняемым меры пресечения 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T16:47+0400

2021-10-10T16:47+0400

2021-10-10T17:26+0400

происшествия

новости

грузия

генеральная прокуратура грузии

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Троим задержанным по делу об обрушении жилого дома в Батуми - владельцу квартиры и двум рабочим, официально предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и причинение тяжких последствий, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.В ходе расследования, проведенного МВД Грузии, выяснилось, что в начале октября 2021 года владелец квартиры за соответствующую оплату договорился с двумя рабочими о выполнении строительно-реконструкционных работ в жилых квартирах на первом этаже дома в Батуми по адресу. ул. 26 Мая, №13. Рабочие должны были снести как ненесущие, так и несущие стены.В период с 4 октября по 8 октября 2021 года, в соответствии с соглашением, нанятые владельцем лица с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен.Ответчики демонтировали как ненесущие, так и несущие конструкции (стены), тем самым нарушив прочность и долговечность жилого дома, что привело к обрушению семиэтажного здания.В результате трагедии погибли девять человек, в том числе трое несовершеннолетних.Прокуратура предъявила задержанным обвинение по статье 240 УК Грузии - нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и причинение тяжких последствий. Им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии, обрушение жилого дома в батуми