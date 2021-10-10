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Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
В мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, заявила и.о. мэра 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T18:44+0400
2021-10-10T18:51+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Жители жилого дома в Батуми, один из подъездов которого обрушился 8 октября, не вернутся в свои дома до тех пор, пока экспертиза не установит безопасность остальной части корпуса, заявила и.о мэра Батуми Лела Сурманидзе.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.По ее словам, в мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, поэтому не было своевременного реагирования.Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми &gt;&gt;"Были проведены ремонтные работы внутри квартиры. Для выполнения таких работ не требуется разрешения мэрии. Не было получено никаких телефонных или письменных уведомлений в мэрию или городскую инспекцию о том, что ведутся какие-либо работы другого рода - снос стен и т.д., поэтому ответа не последовало", - сказала Сурманидзе.Уцелевшая после обрушения часть здания до сих пор опломбирована.Задержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение &gt;&gt;По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов

18:44 10.10.2021 (обновлено: 18:51 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Полиция на месте ЧП
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Полиция на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, заявила и.о. мэра
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Жители жилого дома в Батуми, один из подъездов которого обрушился 8 октября, не вернутся в свои дома до тех пор, пока экспертиза не установит безопасность остальной части корпуса, заявила и.о мэра Батуми Лела Сурманидзе.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.

"Пока не будет сделано окончательное заключение экспертизы относительно устойчивости здания, эти люди останутся в безопасной зоне, и после завершения экспертизы мы обсудим, что будет дальше", - заявила Сурманидзе журналистам.

По ее словам, в мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, поэтому не было своевременного реагирования.
Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми >>
"Были проведены ремонтные работы внутри квартиры. Для выполнения таких работ не требуется разрешения мэрии. Не было получено никаких телефонных или письменных уведомлений в мэрию или городскую инспекцию о том, что ведутся какие-либо работы другого рода - снос стен и т.д., поэтому ответа не последовало", - сказала Сурманидзе.
Уцелевшая после обрушения часть здания до сих пор опломбирована.
Задержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение >>
По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.
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