https://sputnik-georgia.ru/20211010/zhiteli-utselevshey-chasti-doma-v-batumi-zhdut-zaklyucheniya-ekspertov-260415369.html
Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
В мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, заявила и.о. мэра 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T18:44+0400
2021-10-10T18:44+0400
2021-10-10T18:51+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260395776_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e1f28fe1218829386ca298f7b38f9538.jpg
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Жители жилого дома в Батуми, один из подъездов которого обрушился 8 октября, не вернутся в свои дома до тех пор, пока экспертиза не установит безопасность остальной части корпуса, заявила и.о мэра Батуми Лела Сурманидзе.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.По ее словам, в мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, поэтому не было своевременного реагирования.Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми >>"Были проведены ремонтные работы внутри квартиры. Для выполнения таких работ не требуется разрешения мэрии. Не было получено никаких телефонных или письменных уведомлений в мэрию или городскую инспекцию о том, что ведутся какие-либо работы другого рода - снос стен и т.д., поэтому ответа не последовало", - сказала Сурманидзе.Уцелевшая после обрушения часть здания до сих пор опломбирована.Задержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение >>По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260395776_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_8bce71fa088965eaab42324851833632.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
18:44 10.10.2021 (обновлено: 18:51 10.10.2021)
В мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, заявила и.о. мэра
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Жители жилого дома в Батуми, один из подъездов которого обрушился 8 октября, не вернутся в свои дома до тех пор, пока экспертиза не установит безопасность остальной части корпуса, заявила и.о мэра Батуми Лела Сурманидзе.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.
"Пока не будет сделано окончательное заключение экспертизы относительно устойчивости здания, эти люди останутся в безопасной зоне, и после завершения экспертизы мы обсудим, что будет дальше", - заявила Сурманидзе журналистам.
По ее словам, в мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, поэтому не было своевременного реагирования.
"Были проведены ремонтные работы внутри квартиры. Для выполнения таких работ не требуется разрешения мэрии. Не было получено никаких телефонных или письменных уведомлений в мэрию или городскую инспекцию о том, что ведутся какие-либо работы другого рода - снос стен и т.д., поэтому ответа не последовало", - сказала Сурманидзе.
Уцелевшая после обрушения часть здания до сих пор опломбирована.
По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.