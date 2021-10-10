https://sputnik-georgia.ru/20211010/zhiteli-utselevshey-chasti-doma-v-batumi-zhdut-zaklyucheniya-ekspertov-260415369.html

Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов

Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов

В мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, заявила и.о. мэра 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T18:44+0400

2021-10-10T18:44+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Жители жилого дома в Батуми, один из подъездов которого обрушился 8 октября, не вернутся в свои дома до тех пор, пока экспертиза не установит безопасность остальной части корпуса, заявила и.о мэра Батуми Лела Сурманидзе.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.По ее словам, в мэрию не поступало заявления о работах по сносу стен в квартире на первом этаже, поэтому не было своевременного реагирования.Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми >>"Были проведены ремонтные работы внутри квартиры. Для выполнения таких работ не требуется разрешения мэрии. Не было получено никаких телефонных или письменных уведомлений в мэрию или городскую инспекцию о том, что ведутся какие-либо работы другого рода - снос стен и т.д., поэтому ответа не последовало", - сказала Сурманидзе.Уцелевшая после обрушения часть здания до сих пор опломбирована.Задержанным по делу об обрушении дома в Батуми официально предъявлено обвинение >>По решению премьер-министра Грузии, понедельник 11 октября в Грузии объявлен Днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми