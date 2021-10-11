https://sputnik-georgia.ru/20211011/mezhnatsionalnye-korporatsii-budut-oblagatsya-novym-nalogom-260382586.html

Межнациональные корпорации будут облагаться новым налогом

Межнациональные корпорации будут облагаться новым налогом

Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где находятся штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и зарабатывают прибыль 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T08:32+0400

2021-10-11T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Новый налог минимум в 15% на крупные международные компании с 2023 года договорились ввести страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), говорится в пресс-релизе организации."Крупная реформа международной налоговой системы, завершенная сегодня в ОЭСР, гарантирует, что с 2023 года многонациональные предприятия будут облагаться налогом по ставке не менее 15%", – говорится в релизе ОЭСР.Отмечается, что к этому решению присоединились все страны "Большой двадцатки" и ОЭСР. Всего в сделке участвуют 136 государств.В организации Соглашение не направлено на устранение налоговой конкуренции, но налагает на нее некоторые ограничения, в результате чего страны ежегодно будут собирать около 150 миллиардов долларов дополнительных доходов, пишет ОЭСР.Одна часть договоренности предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где находятся штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и зарабатывают прибыль, независимо от того, присутствуют ли эти фирмы физически в этих странах.Новые правила будут распространяться на многонациональные предприятия с глобальными продажами выше 20 миллиардов евро и рентабельностью выше 10%.Другая часть договоренности предполагает введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% на фирмы с доходом от 750 миллионов евро."Страны намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023 году", – говорится в релизе.

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