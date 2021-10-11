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Новое ЧП в Батуми: в палате детской больницы рухнул потолок
Новое ЧП в Батуми: в палате детской больницы рухнул потолок
В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T08:02+0400
2021-10-11T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Подвесной потолок обрушился в одной из палат батумской Центральной больницы матери и ребенка имени Иашвили ночью в понедельник.В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал. Тем не менее недовольные родители пациентов из-за аварии вызвали полицию в поликлинику. Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми &gt;&gt;По словам директора клиники Тамар Бахтадзе, причина инцидента будет установлена ​​после расследования. По ее словам, больницу уже посетили представители служб мэрии и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В настоящее время уже идет расследование, о результатах которого станет известно позже, отметила Бахтадзе.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми &gt;&gt;Сегодня в Грузии объявлен днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

Новое ЧП в Батуми: в палате детской больницы рухнул потолок

08:02 11.10.2021 (обновлено: 12:54 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Seyran BaroyanСкорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария
Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Подвесной потолок обрушился в одной из палат батумской Центральной больницы матери и ребенка имени Иашвили ночью в понедельник.
В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал. Тем не менее недовольные родители пациентов из-за аварии вызвали полицию в поликлинику.
Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми >>
По словам директора клиники Тамар Бахтадзе, причина инцидента будет установлена ​​после расследования.

"Подвесной потолок упал. Присутствовали четыре пациента, ни один из них не пострадал. Конечно, родители эмоционально отреагировали, но, к счастью, инцидент не причинил никому вреда. Дети в безопасности. Часть из них выписана домой, а часть — перевезены в районные поликлиники", — сказала Бахтадзе в эфире Первого канала.

По ее словам, больницу уже посетили представители служб мэрии и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В настоящее время уже идет расследование, о результатах которого станет известно позже, отметила Бахтадзе.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.
День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми >>
Сегодня в Грузии объявлен днем траура.
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