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Новое ЧП в Батуми: в палате детской больницы рухнул потолок

Новое ЧП в Батуми: в палате детской больницы рухнул потолок

В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T08:02+0400

2021-10-11T08:02+0400

2021-10-11T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Подвесной потолок обрушился в одной из палат батумской Центральной больницы матери и ребенка имени Иашвили ночью в понедельник.В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал. Тем не менее недовольные родители пациентов из-за аварии вызвали полицию в поликлинику. Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми >>По словам директора клиники Тамар Бахтадзе, причина инцидента будет установлена ​​после расследования. По ее словам, больницу уже посетили представители служб мэрии и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. В настоящее время уже идет расследование, о результатах которого станет известно позже, отметила Бахтадзе.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми >>Сегодня в Грузии объявлен днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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