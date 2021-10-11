https://sputnik-georgia.ru/20211011/obvinyaemye-po-delu-ob-obrushenii-zhilogo-doma-v-batumi-pomescheny-pod-arest-260428182.html
Обвиняемые по делу об обрушении жилого дома в Батуми помещены под арест
Обвиняемые по делу об обрушении жилого дома в Батуми помещены под арест
Владелец квартир в обрушившемся в Батуми жилом доме и нанятые им рабочие будут находитьтся в заключении, пока продолжается следствие
2021-10-11T11:34+0400
2021-10-11T11:34+0400
2021-10-11T12:23+0400
происшествия
новости
аджария
батумский городской суд
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Батумский городской суд отправил под арест на время следствия троих задержанных по делу об обрушении жилого дома в Батуми – владельца квартир на первом этаже здания и двоих рабочих.Все они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло гибель людей.Адвокат обвиняемых настаивал на их освобождении под залог, однако судья не удовлетворил его ходатайства.Следствие установило, что в начале октября 2021 года владелец квартиры за соответствующую оплату договорился с двумя рабочими о выполнении строительно-реконструкционных работ в жилых квартирах на первом этаже дома в Батуми по адресу ул. 26 Мая, 13. Рабочие должны были снести как перегородки, так и несущие стены.Рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен 4 октября. Тем самым они нарушили прочность и долговечность дома, что привело к обрушению семиэтажного здания.В результате трагедии погибли девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Состояние одного спасенного остается тяжелым.Прокуратура предъявила задержанным обвинение по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и причинение тяжких последствий". Им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211011/den-traura-segodnya-v-gruzii---strana-skorbit-po-zhertvam-tragedii-v-batumi-260421734.html
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происшествия, новости, аджария, батумский городской суд, обрушение жилого дома в батуми
Обвиняемые по делу об обрушении жилого дома в Батуми помещены под арест
11:34 11.10.2021 (обновлено: 12:23 11.10.2021)
Владелец квартир в обрушившемся в Батуми жилом доме и нанятые им рабочие будут дожидаться приговора в заключении
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Батумский городской суд отправил под арест на время следствия троих задержанных по делу об обрушении жилого дома в Батуми – владельца квартир на первом этаже здания и двоих рабочих.
Все они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло гибель людей.
Адвокат обвиняемых настаивал на их освобождении под залог, однако судья не удовлетворил его ходатайства.
Следствие установило, что в начале октября 2021 года владелец квартиры за соответствующую оплату договорился с двумя рабочими о выполнении строительно-реконструкционных работ в жилых квартирах на первом этаже дома в Батуми по адресу ул. 26 Мая, 13. Рабочие должны были снести как перегородки, так и несущие стены.
Рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур приступили к сносу стен 4 октября. Тем самым они нарушили прочность и долговечность дома, что привело к обрушению семиэтажного здания.
В результате трагедии погибли девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Состояние одного спасенного остается тяжелым.
Прокуратура предъявила задержанным обвинение по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и причинение тяжких последствий". Им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.
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