https://sputnik-georgia.ru/20211011/posle-batumskoy-tragedii-zhiteli-tbilisi-stali-chasche-obraschatsya-v-inspektsiyu-260451362.html

После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию

После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию

Тбилисская муниципальная инспекция призывает население сообщать о подозрительных работах в жилых зданиях 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T20:17+0400

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грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Жители Тбилиси в пять-шесть раз чаще стали обращаться в мэрию по вопросам безопасности ведения строительства и ремонтных работ в зданиях, сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисскую муниципальную инспекцию.День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>Такой рост звонков в инспекции связывают с батумской трагедией. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Батуми обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике, его состояние стабилизировалось.По информации Тбилисской муниципальной инспекции, увеличилось и количество обращений через социальные сети.В частности, население обращается в инспекцию, чтобы проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы. В основном, это касается первых этажей зданий. В инспекции уверяют, что они своевременно отвечают на все звонки и проверяют на месте, есть ли у владельца соответствующее разрешение на проведение работ.По данным инспекции, если есть подозрение, что несущая конструкция была затронута в рамках самовольных работ, инспекция просит владельца помещения подготовить экспертное заключение. Если подтверждается изменение несущей стены, владелец несет ответственность за восстановление ее первоначального вида.Инспекция уточняет, что согласно закону при проведении строительно-ремонтных работ, если работы относятся к несущей конструкции, требуется разрешение Службы архитектуры и соответствующие заключения.Тбилисская муниципальная инспекция призывает население в случае подозрительных работ в жилом доме звонить по номеру телефона 2 72 22 22 .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211011/premer-gruzii-prishel-na-panikhidu-po-pogibshim-v-rezultate-obrusheniya-doma-v-batumi-260438333.html

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грузия, обрушение жилого дома в батуми