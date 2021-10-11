https://sputnik-georgia.ru/20211011/posle-batumskoy-tragedii-zhiteli-tbilisi-stali-chasche-obraschatsya-v-inspektsiyu-260451362.html
После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
Тбилисская муниципальная инспекция призывает население сообщать о подозрительных работах в жилых зданиях 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T20:17+0400
2021-10-11T20:17+0400
2021-10-11T20:17+0400
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Жители Тбилиси в пять-шесть раз чаще стали обращаться в мэрию по вопросам безопасности ведения строительства и ремонтных работ в зданиях, сообщает Первый канал со ссылкой на Тбилисскую муниципальную инспекцию.День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>Такой рост звонков в инспекции связывают с батумской трагедией. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Батуми обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике, его состояние стабилизировалось.По информации Тбилисской муниципальной инспекции, увеличилось и количество обращений через социальные сети.В частности, население обращается в инспекцию, чтобы проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы. В основном, это касается первых этажей зданий. В инспекции уверяют, что они своевременно отвечают на все звонки и проверяют на месте, есть ли у владельца соответствующее разрешение на проведение работ.По данным инспекции, если есть подозрение, что несущая конструкция была затронута в рамках самовольных работ, инспекция просит владельца помещения подготовить экспертное заключение. Если подтверждается изменение несущей стены, владелец несет ответственность за восстановление ее первоначального вида.Инспекция уточняет, что согласно закону при проведении строительно-ремонтных работ, если работы относятся к несущей конструкции, требуется разрешение Службы архитектуры и соответствующие заключения.Тбилисская муниципальная инспекция призывает население в случае подозрительных работ в жилом доме звонить по номеру телефона 2 72 22 22 .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211011/premer-gruzii-prishel-na-panikhidu-po-pogibshim-v-rezultate-obrusheniya-doma-v-batumi-260438333.html
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грузия, обрушение жилого дома в батуми
После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
Тбилисская муниципальная инспекция призывает население сообщать о подозрительных работах в жилых зданиях
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Жители Тбилиси в пять-шесть раз чаще стали обращаться в мэрию по вопросам безопасности ведения строительства и ремонтных работ в зданиях, сообщает Первый канал
со ссылкой на Тбилисскую муниципальную инспекцию.
Такой рост звонков в инспекции связывают с батумской трагедией. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома в Батуми обрушился 8 октября. Погибли девять человек, среди которых трое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов лишь одного выжившего. Пострадавший проходит лечение в клинике, его состояние стабилизировалось.
По информации Тбилисской муниципальной инспекции, увеличилось и количество обращений через социальные сети.
В частности, население обращается в инспекцию, чтобы проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы. В основном, это касается первых этажей зданий. В инспекции уверяют, что они своевременно отвечают на все звонки и проверяют на месте, есть ли у владельца соответствующее разрешение на проведение работ.
По данным инспекции, если есть подозрение, что несущая конструкция была затронута в рамках самовольных работ, инспекция просит владельца помещения подготовить экспертное заключение. Если подтверждается изменение несущей стены, владелец несет ответственность за восстановление ее первоначального вида.
Инспекция уточняет, что согласно закону при проведении строительно-ремонтных работ, если работы относятся к несущей конструкции, требуется разрешение Службы архитектуры и соответствующие заключения.
Тбилисская муниципальная инспекция призывает население в случае подозрительных работ в жилом доме звонить по номеру телефона 2 72 22 22 .
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