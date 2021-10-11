Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211011/premer-gruzii-prishel-na-panikhidu-po-pogibshim-v-rezultate-obrusheniya-doma-v-batumi-260438333.html
Премьер Грузии пришел на панихиду по погибшим в результате обрушения дома в Батуми
Премьер Грузии пришел на панихиду по погибшим в результате обрушения дома в Батуми
Премьер-министр Грузии посетил храм, в котором проходит панихида по погибшим в результате обрушения части многоквартирного дома в Батуми, и выразил соболезнования семьям жертв.
2021-10-11T14:34+0400
2021-10-11T15:46+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
ираклий гарибашвили
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_7a991aca5901fc396ff2bb037f7b7219.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал небольшой комментарий для СМИ после того, как побывал на панихиде по погибшим в результате обрушения дома в Батуми.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября в полдень. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым."Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования, очень сложно выразить словами те переживания, которые мы все испытываем. В этом городе произошла ужасная трагедия, и вся страна пережила это несчастье. Еще раз приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю им стойкости", – сказал Гарибашвили журналистам.Панихида проходит в батумском кафедральном соборе Святой Богородицы.Ранее премьер объявил сегодняшний день днем траура. На государственных зданиях приспущены флаги. Также в понедельник в Батумском городском суде состоялся процесс, на котором было принято решение оставить обвиняемых – владельца квартир на первом этаже здания и двоих рабочих – в заключении до завершения следствия. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло гибель людей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211011/traurnaya-aktsiya-po-pogibshim-v-batumi---foto-260428778.html
https://sputnik-georgia.ru/20211010/zhiteli-utselevshey-chasti-doma-v-batumi-zhdut-zaklyucheniya-ekspertov-260415369.html
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_107:0:1024:688_1920x0_80_0_0_13f463c69ce0fb2f3ff9b86889bd051b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, батуми, ираклий гарибашвили, обрушение жилого дома в батуми

Премьер Грузии пришел на панихиду по погибшим в результате обрушения дома в Батуми

14:34 11.10.2021 (обновлено: 15:46 11.10.2021)
324
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Government of Georgia
Глава правительства Грузии пожелал стойкости семьям погибих в результате обрушения многоквартирного дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал небольшой комментарий для СМИ после того, как побывал на панихиде по погибшим в результате обрушения дома в Батуми.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября в полдень. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым.
"Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования, очень сложно выразить словами те переживания, которые мы все испытываем. В этом городе произошла ужасная трагедия, и вся страна пережила это несчастье. Еще раз приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю им стойкости", – сказал Гарибашвили журналистам.
Панихида проходит в батумском кафедральном соборе Святой Богородицы.
Ранее премьер объявил сегодняшний день днем траура. На государственных зданиях приспущены флаги.
Траурная акция в память о погибших в результате обрушения жилого дома 9 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Траурная акция в Батуми в память о погибших при обрушении дома - фото
Вчера, 12:34
212
Также в понедельник в Батумском городском суде состоялся процесс, на котором было принято решение оставить обвиняемых – владельца квартир на первом этаже здания и двоих рабочих – в заключении до завершения следствия. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло гибель людей.
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Полиция на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
Жители уцелевшей части дома в Батуми ждут заключения экспертов
10 октября, 18:44
1170
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Вчера"Мирная инициатива" Тбилиси перед встречей Пашиняна и Путина: взгляд из Москвы и Еревана
ВчераЧисло выявленных за сутки в Турции случаев коронавируса достигло максимума с апреля
ВчераТренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"
ВчераЭпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться
ВчераЧемпиона мира борца Датунашвили встретили в Сербии как героя
ВчераВыставку "Жизнь и смерть - великие Помпеи" теперь покажут и в Тбилиси
ВчераМигранты в медицине: зачем нужен новый экзамен для врачей-иностранцев
ВчераШота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу
ВчераПосле батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
ВчераПашинян встретится с Путиным в Москве
ВчераСаакашвили из тюрьмы грозит отправить премьера Грузии в отставку
ВчераТбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
ВчераСтоимость биткоина поднялась выше 57 тысяч долларов
ВчераВ тюрьму к Саакашвили не пустили личного врача
ВчераКогда выйдет новый дешевый iPhone?
ВчераВиктория Нуланд прибыла в Москву: что на повестке?
Вчера"Самый шикарный и сладостный момент": Сергей Лукьяненко о плюсах своей профессии
ВчераКонцерты в Грузии и пандемия!
ВчераПрезидент России призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями