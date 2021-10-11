https://sputnik-georgia.ru/20211011/premer-gruzii-prishel-na-panikhidu-po-pogibshim-v-rezultate-obrusheniya-doma-v-batumi-260438333.html

Премьер Грузии пришел на панихиду по погибшим в результате обрушения дома в Батуми

Премьер Грузии пришел на панихиду по погибшим в результате обрушения дома в Батуми

Премьер-министр Грузии посетил храм, в котором проходит панихида по погибшим в результате обрушения части многоквартирного дома в Батуми, и выразил соболезнования семьям жертв.

2021-10-11T14:34+0400

2021-10-11T14:34+0400

2021-10-11T15:46+0400

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ираклий гарибашвили

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал небольшой комментарий для СМИ после того, как побывал на панихиде по погибшим в результате обрушения дома в Батуми.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября в полдень. Погибли девять человек, среди которых трое детей, состояние одного спасенного остается тяжелым."Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования, очень сложно выразить словами те переживания, которые мы все испытываем. В этом городе произошла ужасная трагедия, и вся страна пережила это несчастье. Еще раз приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю им стойкости", – сказал Гарибашвили журналистам.Панихида проходит в батумском кафедральном соборе Святой Богородицы.Ранее премьер объявил сегодняшний день днем траура. На государственных зданиях приспущены флаги. Также в понедельник в Батумском городском суде состоялся процесс, на котором было принято решение оставить обвиняемых – владельца квартир на первом этаже здания и двоих рабочих – в заключении до завершения следствия. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло гибель людей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, ираклий гарибашвили, обрушение жилого дома в батуми