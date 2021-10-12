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Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции
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© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
© AP Photo / Jordan Strauss
Звезда рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти, чтобы сохранить свой великолепный голос
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Британской певице Адель пришлось отказаться от любимого напитка, чтобы не потерять свой голос – звезда пережила непростую операцию на связках.
Не так давно 33-летняя Адель объявила о том, что собирается выпустить первый за шесть лет сингл под названием Easy on me. После звезда вышла на связь с подписчиками и ответила на их вопросы.
Во время общения Адель призналась, что отказалась от самого любимого напитка – коктейля "Апроль Шприц" – из-за того, что крепкий алкоголь плохо влияет на голос. Такая рекомендация поступила от врачей звезды, которая всегда трепетно относилась к своему здоровью.
Адель даже пришлось лечь под нож хирурга. Звезде сделали операцию на голосовых связках.
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