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https://sputnik-georgia.ru/20211012/adel-otkazalas-ot-lyubimogo-napitka-posle-sereznoy-operatsii--260432243.html
Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции
Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции
Звезда рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти, чтобы сохранить свой великолепный голос 12.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-12T10:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Британской певице Адель пришлось отказаться от любимого напитка, чтобы не потерять свой голос – звезда пережила непростую операцию на связках. Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг &gt;&gt;&gt;Не так давно 33-летняя Адель объявила о том, что собирается выпустить первый за шесть лет сингл под названием Easy on me. После звезда вышла на связь с подписчиками и ответила на их вопросы. Адель даже пришлось лечь под нож хирурга. Звезде сделали операцию на голосовых связках.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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адель, зарубежные звезды

Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции

10:22 12.10.2021
167
© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Звезда рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти, чтобы сохранить свой великолепный голос
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Британской певице Адель пришлось отказаться от любимого напитка, чтобы не потерять свой голос – звезда пережила непростую операцию на связках.
Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг >>>
Не так давно 33-летняя Адель объявила о том, что собирается выпустить первый за шесть лет сингл под названием Easy on me. После звезда вышла на связь с подписчиками и ответила на их вопросы.

Во время общения Адель призналась, что отказалась от самого любимого напитка – коктейля "Апроль Шприц" – из-за того, что крепкий алкоголь плохо влияет на голос. Такая рекомендация поступила от врачей звезды, которая всегда трепетно относилась к своему здоровью.

Адель даже пришлось лечь под нож хирурга. Звезде сделали операцию на голосовых связках.
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