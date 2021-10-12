https://sputnik-georgia.ru/20211012/adel-otkazalas-ot-lyubimogo-napitka-posle-sereznoy-operatsii--260432243.html

Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции

Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции

Звезда рассказала о жертвах, на которые ей пришлось пойти, чтобы сохранить свой великолепный голос 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T10:22+0400

2021-10-12T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Британской певице Адель пришлось отказаться от любимого напитка, чтобы не потерять свой голос – звезда пережила непростую операцию на связках. Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг >>>Не так давно 33-летняя Адель объявила о том, что собирается выпустить первый за шесть лет сингл под названием Easy on me. После звезда вышла на связь с подписчиками и ответила на их вопросы. Адель даже пришлось лечь под нож хирурга. Звезде сделали операцию на голосовых связках.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

адель, зарубежные звезды