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Освободившаяся от опеки Бритни Спирс решила родить ребенка
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© AP Photo / Kevork DjansezianБритни Спирс
© AP Photo / Kevork Djansezian
Источники рассказали о намерении звезды на будущее. После своей свадьбы с возлюбленным Сэмом Асгари поп-певица планирует забеременеть
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс не успела освободиться от опеки отца, как начала планировать свое радужное будущее: звезда хочет родить еще одного ребенка.
Недавно Верховный Суд лишил отца Бритни власти над дочкой. До этого поп-дива не переставала судиться с родителем, в попытке доказать, что Джейми Спирс контролировал ее жизнь и ограничивал свободу около 13 лет. Но теперь звезда получила то, что хотела, и даже согласилась выйти замуж за возлюбленного.
Все мысли Спирс теперь направлены на построение семьи с Сэмом Асгари: звезда не спешит возвращаться на сцену и хочет забеременеть.
"Бритни мечтает поскорее стать женой Сэма и хочет родить ребенка. Она много лет мечтала о том, чтобы стать многодетной матерью, особенно маленькой девочки", - рассказал источник Page Six.
Аноним также отметил, что звезда также может захотеть вернуться в шоу-бизнес, так как ее призвание навсегда связано с музыкой.
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