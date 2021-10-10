https://sputnik-georgia.ru/20211010/osvobodivshayasya-ot-opeki-britni-spirs-reshila-rodit-rebenka-260392945.html

Освободившаяся от опеки Бритни Спирс решила родить ребенка

Освободившаяся от опеки Бритни Спирс решила родить ребенка

Источники рассказали о намерении звезды на будущее. После своей свадьбы с возлюбленным Сэмом Асгари поп-певица планирует забеременеть 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T15:01+0400

2021-10-10T15:01+0400

2021-10-10T15:01+0400

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бритни спирс

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс не успела освободиться от опеки отца, как начала планировать свое радужное будущее: звезда хочет родить еще одного ребенка.Недавно Верховный Суд лишил отца Бритни власти над дочкой. До этого поп-дива не переставала судиться с родителем, в попытке доказать, что Джейми Спирс контролировал ее жизнь и ограничивал свободу около 13 лет. Но теперь звезда получила то, что хотела, и даже согласилась выйти замуж за возлюбленного.Все мысли Спирс теперь направлены на построение семьи с Сэмом Асгари: звезда не спешит возвращаться на сцену и хочет забеременеть."Бритни мечтает поскорее стать женой Сэма и хочет родить ребенка. Она много лет мечтала о том, чтобы стать многодетной матерью, особенно маленькой девочки", - рассказал источник Page Six.Аноним также отметил, что звезда также может захотеть вернуться в шоу-бизнес, так как ее призвание навсегда связано с музыкой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бритни спирс, зарубежные звезды