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Ани Лорак рассказала, как пережила измену любимого мужа

Ани Лорак рассказала, как пережила измену любимого мужа

Самая сексуальная артистка поделилась личным секретом и удивила всех поклонников своего таланта 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T09:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак рассказала, как пережила измену супруга Мурата Налчаджиоглу – звезда раскрыла свой личный секрет. Почти два года назад Лорак развелась со своим супругом бизнесменом. Причиной для разрыва союза стала измена Налчаджиоглу, о которой Ани узнала после снимков СМИ. Сейчас звезда наслаждается свободой и никак не реагирует на то, что экс-избранник сделал предложение новой, молодой возлюбленной. Лорак решила поделиться секретом с поклонниками. Звезда рассказала, как смогла пережить предательство любимого мужа. "Серьезную работу провела над собой. Прежде всего надо полюбить себя, не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин", – рассказала звезда в эфире You-Tube-шоу ЖВЛ, но также не стала скрывать, что обратилась за помощью к психологу. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ани лорак, российский шоу-бизнес