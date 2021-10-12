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Ани Лорак рассказала, как пережила измену любимого мужа
Ани Лорак рассказала, как пережила измену любимого мужа
Самая сексуальная артистка поделилась личным секретом и удивила всех поклонников своего таланта 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T09:09+0400
2021-10-12T09:09+0400
2021-10-12T09:09+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак рассказала, как пережила измену супруга Мурата Налчаджиоглу – звезда раскрыла свой личный секрет. Почти два года назад Лорак развелась со своим супругом бизнесменом. Причиной для разрыва союза стала измена Налчаджиоглу, о которой Ани узнала после снимков СМИ. Сейчас звезда наслаждается свободой и никак не реагирует на то, что экс-избранник сделал предложение новой, молодой возлюбленной. Лорак решила поделиться секретом с поклонниками. Звезда рассказала, как смогла пережить предательство любимого мужа. "Серьезную работу провела над собой. Прежде всего надо полюбить себя, не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин", – рассказала звезда в эфире You-Tube-шоу ЖВЛ, но также не стала скрывать, что обратилась за помощью к психологу. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
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ани лорак, российский шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала, как пережила измену любимого мужа
Самая сексуальная артистка поделилась личным секретом и удивила всех поклонников своего таланта
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак рассказала, как пережила измену супруга Мурата Налчаджиоглу – звезда раскрыла свой личный секрет.
Почти два года назад Лорак развелась со своим супругом бизнесменом. Причиной для разрыва союза стала измена Налчаджиоглу, о которой Ани узнала после снимков СМИ.
Сейчас звезда наслаждается свободой и никак не реагирует на то, что экс-избранник сделал предложение новой, молодой возлюбленной.
Лорак решила поделиться секретом с поклонниками. Звезда рассказала, как смогла пережить предательство любимого мужа.
"Серьезную работу провела над собой. Прежде всего надо полюбить себя, не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин", – рассказала звезда в эфире You-Tube-шоу ЖВЛ, но также не стала скрывать, что обратилась за помощью к психологу.
Бывший муж Ани Лорак сделал предложение
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