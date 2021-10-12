https://sputnik-georgia.ru/20211012/gory-politika-i-pandemiya-o-chem-govorili-prezidenty-gruzii-i-avstrii-v-vene-260483489.html

Горы, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене

Горы, политика и пандемия: о чем говорили президенты Грузии и Австрии в Вене

Президенты Грузии и Австрии заявили, что у двух стран много общего 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T17:54+0400

2021-10-12T17:54+0400

2021-10-12T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Австрию и Грузию связывают очень тесные экономические, культурные и человеческие отношения, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Вене.Зурабишвили находится в Австрии с первым официальным визитом. Официальная церемония встречи состоялась в президентском дворце Габсбургов, после чего Александер Ван дер Беллен и Саломе Зурабишвили провели встречу как тет-а-тет, так и в расширенном формате.Как отметил президент Австрии, отношения двух стран продолжались и во время пандемии коронавируса и Австрия была одной из первых стран-партнеров, которая безвозмездно передала Грузии вакцины."Наши отношения на формальном уровне продолжатся. Посольство Австрии в Грузии получит новый, более высокий статус и отныне будет иметь полную консульскую специфику. Отношения между Грузией и Австрией хорошие, но развивающиеся", - подчеркнул Ван дер Беллен.По его словам, после пандемии 2020 года Грузия очень быстро начала свой экономический рост и в первой половине 2021 года показала 12%-й рост. Как отметил президент Австрии, Грузия имеет огромный потенциал для австрийских компаний особенно в точки зрения возобновляемых источников энергии, сферы туризма и инфраструктуры.По информации Ван дер Беллена, в рамках визита Зурабишвили сегодня в Вене состоится двустороннее заседание министерств экономики."На государственном уровне Грузию и Австрию связывает сотрудничество на университетском, региональном и локальном уровнях. У нас будет прогресс и развитие и в этих областях", - отметил президент Австрии.Подобное сотрудничество имеет огромное значение не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, подчеркнул Ван дер Беллен.Ван дер Беллен также коснулся первого тура прошедших в Грузии выборов в органы местного самоуправления и отметил, что, по оценке международных наблюдателей, выборы в основном прошли хорошо, несмотря на необходимость завершения поляризации."Я хочу поздравить госпожу президента Зурабишвили. Она старается, и у нее есть очень сложная задача с точки зрения ослабления поляризации и посредничества", - отметил он.В свою очередь, президент Грузии поблагодарила австрийского коллегу за прием и гостеприимство."Думаю, что символическим является именно то, что этот визит все-таки состоялся, состоялся именно в тот момент, когда есть определенные трудности в политической сфере. Но оказалось, насколько важной может быть именно роль президента в парламентской республике для объединения сил и сохранения стабильности. У нас ситуация не такая, но в этот период выборов, до и после, очень важно, чтобы президент оставался главной силой, борющейся за деполяризацию и стабильность, и это, наверное, наш общий долг", - отметила Зурабишвили.Глава грузинского государства также отметила важность развития двусторонних отношений."Мы сравнительно маленькие страны, горные и очень интересные. У нас общее также то, что развитие наших стран во многом зависит, с одной стороны, от туризма, а с другой - от экономического прогресса в области технологий, энергетики, и в обеих этих отраслях мы видим, что сотрудничество между Австрией и Грузией было, есть и продолжается, развивается по многим направлениям", - отметила она.Многие австрийские компании работают в Грузии, и мы готовы еще больше развивать данное сотрудничество, отметила Зурабишвили.Глава грузинского государства также пригласила своего австрийского коллегу в Грузию для празднования 30-летия дипломатических отношений между странами.В рамках официального визита в Австрию, Зурабишвили откроет Грузино-австрийский бизнес-форум. К участникам форума также обратится президент Австрии. Состоится презентация австрийских и грузинских компаний.Кроме того, запланирована встреча Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, после чего они вместе с женщинами-послами осмотрят фотовыставку под названием "Женщины за мир", посвященную австрийской писательнице и деятелю международного пацифистского движения Берте фон Зутнер.Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-avstrii-nachalsya-ofitsialnyy-vizit-prezidenta-gruzii-260460966.html

https://sputnik-georgia.ru/20211007/novaya-politicheskaya-karta-gruzii-chto-pokazali-vybory-260299404.html

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